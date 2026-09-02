Az egész családjával külföldre költözik, miután a Tisza-kormány több vezetői tisztségéből eltávolította

Távozhat Magyarországról Guller Zoltán, miután a Tisza-kormány eltávolította a Szerencsejáték Zrt., majd a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nél betöltött igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből is – értesült a HVG. A hírportál információi szerint családjával együtt Németországba költözhet, a hírportál megkeresésére Guller Zoltán azonban ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Távozhat Magyarországról Guller Zoltán, miután a Tisza-kormány eltávolította a Szerencsejáték Zrt., majd a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nél betöltött igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből is (Fotó: Mediaworks)

Mit érdemes tudni Guller Zoltánról?

Guller Zoltán 2000-ben végzett jogászként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, pályája során pedig több állami és gazdasági területen töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét az Educatio Kht.-nál kezdte, később dolgozott többek között a Multinova Kft.-nél, ügyvédjelöltként, majd a Commitment Kft./Zrt. vezetésében is szerepet vállalt.

Ezt követően több állami intézménynél és minisztériumban is megfordult: volt titkárságvezető a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, ügyvezető különböző állami háttércégeknél, valamint a Hunguest Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója is. Emellett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány élén is dolgozott, és több minisztériumban miniszteri biztosként kapott feladatot. 2016-tól a Magyar Turisztikai Ügynökség meghatározó vezetője volt, később az igazgatóság elnökeként is tevékenykedett. 2025-ben nevezték ki a Szerencsejáték Zrt. élére, ahonnan 2026 nyarán távozott. A lottótársaságot megelőzően Mager Andrea vezette, aki később az MNB Monetáris Tanácsába került.

2022-ben a Digitális Magyarország Ügynökség élére került, ahol az állami digitális rendszerek átalakítása és a Digitális Állampolgárság Program előkészítése is a feladatai közé tartozott. 2024-ben távozott a szervezet éléről, miközben több nagy állami vállalat igazgatóságában is szerepet vállalt.