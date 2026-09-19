Nem hagyja annyiban kirúgását Gulyás István, Schiffer Andrással pert indít a közmédia ellen

Munkaügyi bíróságra megy az MTVA ellen Gulyás István, az M5 csatorna korábbi igazgatója és a megszüntetett Ez itt a kérdés című műsor utolsó műsorvezetője. A televíziós szakember a Médiapiacnak adott interjújában bejelentette, hogy nem hagyja annyiban az azonnali hatályú menesztését, így Schiffer Andrással indít pert. „Ebből egy szép, vastag munkaügyi per lesz. Schiffer András lesz a jogi képviselőm” – ismertette az ATV az interjú részleteit.

Gulyás István pert indít az MTVA ellen Fotó: Mirkó István/MW

Emlékezetes, hogy Gulyás Istvánt súlyos kötelezettségszegésre és a napi politikai témák tiltott beemelésére hivatkozva, végkielégítés nélkül rúgták ki a közmédiából. a tévés szerint azonban a felettesei által megfogalmazott vádak teljesen alaptalanok, és a bíróság előtt semmit nem fognak tudni rábizonyítani. Munkajogi értelemben soha semmilyen írásbeli vagy hivatalos figyelmeztetést nem kapott, ilyen dokumentum szerinte nem létezik.

Nem pártpolitikát csináltam, hanem eszmetörténeti és politikatudományi elemzéseket, vitákat vezettem

– mutatott rá. Jelezte: nem szakmai hiba áll a háttérben, hanem a 444-en megjelent leleplező cikk, valamint az átmeneti MTVA-vezetés tisztogatási és megfelelési kényszere.

„13 óra 35 perckor megjelent a cikk, 15 órakor pedig már a HR-en ültem, és átadták a felfüggesztő határozatot” – idézte fel. Azt is hozzátette, hogy bár biztonsági őrök kísérték ki az épületből, ezt a vállalati protokoll részének tekinti, így az őröket nem hibáztatja.

A kirúgás hírére a Magyar Nemzetnek nyilatkozott Dornfeld László, aki akkor úgy vélekedett, hogy a Gulyás István ellen az MTVA részéről tett jogi lépések valószínűleg egy polgári jogi eljárást jelenthetnek, arra hivatkozva, hogy valamilyen módon megkárosította a csatornát vagy megsértette annak jó hírnevét. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője nonszensznek titulálta az M5 csatorna igazgatójának a kirúgását, ami felveti a kérdést, hogy mennyire autonóm a közmédia mostani vezetése.

Aránytalannak tűnik, hogy egyetlen műsor témaválasztása miatt valakit kirúgnak, biztonsági őrökkel vezettetik ki, majd jogi eljárást indítanak ellene. Ez már az újságírók megfélemlítésének tűnik, ami nagyon rossz jel

– szögezte le.