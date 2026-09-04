Keményen léptek a közmédiánál: biztonsági őrökkel vezettethették ki az ismert műsorvezetőt

Azonnali hatállyal megszüntette az Ez itt a kérdés… című műsort a Duna Médiaszolgáltató Zrt., és a felelős csatornaigazgatóval szemben is jogi lépéseket tett. Az M5 műsorának eltűnését egy vitatott témaválasztással indokolták, miközben az egyik rendszeres vendég élesen bírálta a döntést – írta meg az Index. Többen is kiálltak Gulyás István mellett.

Léptek a közmédiánál: biztonsági őrökkel vezettethették ki az ismert műsorvezetőt, Gulyás Istvánt. Az Ez itt a kérdés... című műsort is megszüntették

Fotó: Mirkó István / MW

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a Telex megkeresésére közölte, hogy a műsort azért vették le a képernyőről, mert egy korábbi epizód témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak. A nyilvánosan elérhető információk szerint az M5 csatornaigazgatója maga a műsorvezető, Gulyás István.

Biztonsági őrök vezethették ki Gulyás Istvánt a közmédiától, műsorát megszüntették

A döntést megelőzően a 444 arról írt, hogy az Ez itt a kérdés… a közmédia megújulása után is folytatódott, és „konteós műsorként” jellemezte a produkciót.