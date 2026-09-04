Keményen léptek a közmédiánál: biztonsági őrökkel vezettethették ki az ismert műsorvezetőt

Azonnali hatállyal megszüntette az Ez itt a kérdés… című műsort a Duna Médiaszolgáltató Zrt., és a felelős csatornaigazgatóval szemben is jogi lépéseket tett. Az M5 műsorának eltűnését egy vitatott témaválasztással indokolták, miközben az egyik rendszeres vendég élesen bírálta a döntést – írta meg az Index. Többen is kiálltak Gulyás István mellett.
A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a Telex megkeresésére közölte, hogy a műsort azért vették le a képernyőről, mert egy korábbi epizód témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak. A nyilvánosan elérhető információk szerint az M5 csatornaigazgatója maga a műsorvezető, Gulyás István.
Biztonsági őrök vezethették ki Gulyás Istvánt a közmédiától, műsorát megszüntették
A döntést megelőzően a 444 arról írt, hogy az Ez itt a kérdés… a közmédia megújulása után is folytatódott, és „konteós műsorként” jellemezte a produkciót.
A lap külön kitért az „Új alkura készülnek a szuperhatalmak?” című adásra is. Ebben egyebek mellett arról beszélgettek, hogy a Kreml a háború eszkalálására készülhet, a CIA igazgatója pedig azért utazhatott Moszkvába, hogy lebeszélje Vlagyimir Putyint egy NATO-tagállam elleni esetleges támadásról.
Az adás vendége Giró-Szász András, Hegyi Gyula, Fodor Gábor és Szent-Iványi István volt. A műsorban korábban rendszeresen szerepelt többek között Schiffer András, Schmidt Mária és Tóth Máté is.
Tóth Máté szerint nem volt „konteós” a műsor
Tóth Máté, aki négy éven keresztül rendszeresen szerepelt az Ez itt a kérdés… adásaiban, Facebook-oldalán vitatta a 444 minősítését.
„Az egyik legjobb műsor volt. Nem volt ‘konteós’, ellenben tabuk nélkül beszélgettünk balról-jobbról sorskérdésekről” – írta.
Tóth Máté szerint keddenként Schiffer Andrással, Giró-Szász Andrással és Hegyi Gyulával vitáztak Gulyás István műsorában. Úgy fogalmazott, nem értettek mindig egyet, a beszélgetéseket azonban tabumentesnek és hiánypótlónak tartotta. A műsor megszüntetését a pártsemleges, értékalapú párbeszéd korszakának végével hozta összefüggésbe.