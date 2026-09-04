Megszólalt a Duna Médiaszolgáltató Gulyás István mentesítéséről

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteki közleményében reagált Gulyás István mentesítésére és az azt követő sajtóhírekre. A társaság hangsúlyozta, hogy a döntés „nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt”, a csatornaigazgató munkaviszonyáról pedig csak a vizsgálat lezárása után határozhatnak.

A Duna Médiaszolgáltató állítása szerint Gulyás István az elmúlt időszakban több alkalommal megsértette a vezérigazgatói utasítást és a hírszolgáltatási alapelveket (Fotó: Mirkó István/MW)

Többször is felszólították Gulyás Istvánt

A közlemény szerint az Országgyűlés által elfogadott új médiatörvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A közmédia átvilágításával megbízott Horváth András 2026. július 7-én vezérigazgatói utasításban tájékoztatta az MTVA munkavállalóit az átmeneti működési rendszerben érvényes Közszolgálati Hírszolgáltatás Alapelveiről. Ezek valamennyi szerkesztői döntés során kötelező belső szakmai és etikai követelményeket határoznak meg.

A Duna Médiaszolgáltató állítása szerint Gulyás István az elmúlt időszakban több alkalommal megsértette a vezérigazgatói utasítást és a hírszolgáltatási alapelveket.

A társaság közlése alapján:

az M5 kulturális csatorna, műsorstruktúrája nem tartalmazhat aktuálpolitikai és pártpolitikai tartalmakat;

Gulyás István szóbeli és írásbeli felszólítást is kapott;

lehetőséget biztosítottak számára a kifogásolt gyakorlat korrigálására;

a csatornaigazgató a felszólítások ellenére sem változtatott;

a jogsértések részletes tisztázására belső vizsgálat indult.

A csatornaigazgató a felszólításokra a szakmai jogsértéseket nem szüntette meg, a korrekció lehetőségével pedig nem élt”

– áll a közleményben.