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Gulyás István

Megszólalt a Duna Médiaszolgáltató Gulyás István mentesítéséről

29 perce
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A Duna Médiaszolgáltató szerint Gulyás István munkavégzés alóli mentesítése nem napi politikai reakció, hanem egy objektív vizsgálati folyamat eredménye volt. A társaság közölte: az M5 csatornaigazgatója többszöri felszólítás ellenére sem szüntette meg a kifogásolt szakmai gyakorlatot. Gulyás István munkaviszonyáról a vizsgálat lezárása után hozhatnak döntést.
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Gulyás IstvánDuna Médiaszolgáltató Nonprofit ZrtvizsgálatműsorfelmentésközleményM5 kulturális csatorna

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteki közleményében reagált Gulyás István mentesítésére és az azt követő sajtóhírekre. A társaság hangsúlyozta, hogy a döntés „nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt”, a csatornaigazgató munkaviszonyáról pedig csak a vizsgálat lezárása után határozhatnak.

Gulyás István
A Duna Médiaszolgáltató állítása szerint Gulyás István az elmúlt időszakban több alkalommal megsértette a vezérigazgatói utasítást és a hírszolgáltatási alapelveket (Fotó: Mirkó István/MW)

Többször is felszólították Gulyás Istvánt

A közlemény szerint az Országgyűlés által elfogadott új médiatörvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A közmédia átvilágításával megbízott Horváth András 2026. július 7-én vezérigazgatói utasításban tájékoztatta az MTVA munkavállalóit az átmeneti működési rendszerben érvényes Közszolgálati Hírszolgáltatás Alapelveiről. Ezek valamennyi szerkesztői döntés során kötelező belső szakmai és etikai követelményeket határoznak meg.

A Duna Médiaszolgáltató állítása szerint Gulyás István az elmúlt időszakban több alkalommal megsértette a vezérigazgatói utasítást és a hírszolgáltatási alapelveket. 

A társaság közlése alapján:

  • az M5 kulturális csatorna, műsorstruktúrája nem tartalmazhat aktuálpolitikai és pártpolitikai tartalmakat;
  • Gulyás István szóbeli és írásbeli felszólítást is kapott;
  • lehetőséget biztosítottak számára a kifogásolt gyakorlat korrigálására;
  • a csatornaigazgató a felszólítások ellenére sem változtatott;
  • a jogsértések részletes tisztázására belső vizsgálat indult.

A csatornaigazgató a felszólításokra a szakmai jogsértéseket nem szüntette meg, a korrekció lehetőségével pedig nem élt”

 – áll a közleményben.

Keményen léptek a közmédiánál: biztonsági őrökkel vezettethették ki az ismert műsorvezetőt

A vizsgálat után dönthetnek Gulyás István munkaviszonyáról

A Duna Médiaszolgáltató szeptember 3-án mentesítette Gulyás Istvánt a további munkavégzés alól. A társaság hangsúlyozta, hogy ez még nem jelenti a munkaviszony megszüntetését, az esetleges további lépések a vizsgálat eredményétől függnek.

Korábbi sajtóinformációk szerint az M5 csatornaigazgatóját biztonsági őrök kísérhették ki a közmédia Kunigunda utcai székházából. A Duna Médiaszolgáltató közvetlenül nem erősítette meg ezt az értesülést, közleményében úgy fogalmazott:

Gulyás István a Duna Médiaszolgáltató Zrt. érvényes protokolljának megfelelően hagyta el a vállalat Kunigunda utcai épületét.”

A társaság hozzátette, hogy Gulyás István munkaviszonyával kapcsolatban a vizsgálat lezárása után várhatók további intézkedések.

Gulyás István
Gulyás István munkaviszonyával kapcsolatban a vizsgálat lezárása után várhatók további intézkedések (Forrás: Facebook/A Hálózat - Mező Gábor Hivatalos Oldala)

Megszüntették az Ez itt a kérdés… című műsort is

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Duna Médiaszolgáltató az Ez itt a kérdés… című műsort is megszüntette. A társaság tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy az egyik adás témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak. Így fogalmaztak:

A közmédia megújulási folyamatának egyik alapvető és legfontosabb stratégiai eszköze a Duna Médiaszolgáltató Zrt. teljes, egyebek mellett az összes munkavállalóra kiterjedő szakmai auditálása” 

 

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