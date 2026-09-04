Megszólalt a Duna Médiaszolgáltató Gulyás István mentesítéséről

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteki közleményében reagált Gulyás István mentesítésére és az azt követő sajtóhírekre. A társaság hangsúlyozta, hogy a döntés „nem napi politikai reakció, hanem objektív vizsgálati folyamat eredménye volt”, a csatornaigazgató munkaviszonyáról pedig csak a vizsgálat lezárása után határozhatnak.
Többször is felszólították Gulyás Istvánt
A közlemény szerint az Országgyűlés által elfogadott új médiatörvény célja a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. A közmédia átvilágításával megbízott Horváth András 2026. július 7-én vezérigazgatói utasításban tájékoztatta az MTVA munkavállalóit az átmeneti működési rendszerben érvényes Közszolgálati Hírszolgáltatás Alapelveiről. Ezek valamennyi szerkesztői döntés során kötelező belső szakmai és etikai követelményeket határoznak meg.
A Duna Médiaszolgáltató állítása szerint Gulyás István az elmúlt időszakban több alkalommal megsértette a vezérigazgatói utasítást és a hírszolgáltatási alapelveket.
A társaság közlése alapján:
- az M5 kulturális csatorna, műsorstruktúrája nem tartalmazhat aktuálpolitikai és pártpolitikai tartalmakat;
- Gulyás István szóbeli és írásbeli felszólítást is kapott;
- lehetőséget biztosítottak számára a kifogásolt gyakorlat korrigálására;
- a csatornaigazgató a felszólítások ellenére sem változtatott;
- a jogsértések részletes tisztázására belső vizsgálat indult.
A csatornaigazgató a felszólításokra a szakmai jogsértéseket nem szüntette meg, a korrekció lehetőségével pedig nem élt”
– áll a közleményben.
A vizsgálat után dönthetnek Gulyás István munkaviszonyáról
A Duna Médiaszolgáltató szeptember 3-án mentesítette Gulyás Istvánt a további munkavégzés alól. A társaság hangsúlyozta, hogy ez még nem jelenti a munkaviszony megszüntetését, az esetleges további lépések a vizsgálat eredményétől függnek.
Korábbi sajtóinformációk szerint az M5 csatornaigazgatóját biztonsági őrök kísérhették ki a közmédia Kunigunda utcai székházából. A Duna Médiaszolgáltató közvetlenül nem erősítette meg ezt az értesülést, közleményében úgy fogalmazott:
Gulyás István a Duna Médiaszolgáltató Zrt. érvényes protokolljának megfelelően hagyta el a vállalat Kunigunda utcai épületét.”
A társaság hozzátette, hogy Gulyás István munkaviszonyával kapcsolatban a vizsgálat lezárása után várhatók további intézkedések.
Megszüntették az Ez itt a kérdés… című műsort is
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Duna Médiaszolgáltató az Ez itt a kérdés… című műsort is megszüntette. A társaság tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy az egyik adás témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak. Így fogalmaztak:
A közmédia megújulási folyamatának egyik alapvető és legfontosabb stratégiai eszköze a Duna Médiaszolgáltató Zrt. teljes, egyebek mellett az összes munkavállalóra kiterjedő szakmai auditálása”