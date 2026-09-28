Botrány a parlamentben: Hallerné a teremőrrel vitette ki az ülésről Gulyás Virágot

A mai parlamenti ülést levezető elnök, Hallerné Nagy Anikó felszólította a vendégek páholyában ülő Gulyás Virágot, hogy hagyja el az üléstermet. Megkérte a teremőröket, hogy segítsenek kivezetni a riportert.

Botrány a parlamentben: Gulyás Virágot kivezették az ülésteremből (Forrás: YouTube)

Magyar Péter kipécézte a páholyban Gulyás Virágot

Az incidens előzménye, hogy Rétvári Bence felszólalása után Magyar Péter azzal kezdte válaszát, hogy észrevette a páholyban az újságírót, és megszólította.

Menjünk bele a részletekbe, de előtte üdvözlöm Gulyás Virág propagandistát, aki tízmilliókat kapott közpénzből. Most már ezek szerint a Fidesz-frakció fizeti

– jegyezte meg a kormányfő, akinek szavait Gulyás Virág nem hagyta szó nélkül. A levezető elnök rögtön közbelépett, megszakította a miniszterelnököt, megfeddte a vendéget, mondván, a páholyból nem szólhat bele az ülésbe. Felszólította, hogy távozzon a teremből, mert zavarja az ülést.

Nem erre kapott engedélyt. Kérem a teremőröket, segítsenek kikísérni a hölgyet

– mondta Hallerné Nagy Anikó. Amikor a riporter elhagyta a termet, a tiszások tapsoltak, Magyar Péter pedig megjegyezte:

Egy propagandistával kevesebb. De egy elmegy, jön kettő másik.

Gulyás Virág videójában felidézte: azért szólt közbe, mert a miniszterelnök valótlanságokat állított róla. Sérelmezte, hogy miután a házelnök felszólította a távozásra, Magyar Péter még megjegyzéseket tett, és lekezelően azt mondta neki: „Na csáó!”

– Nem tartozom egyik párthoz, egyik médiumhoz sem, kommunikációs szakértőként dolgozom tizenöt éve Amerika, Európa és Izrael között – hangsúlyozta a riporter. Szerinte mindent elmond arról a morálról, ami a jelenlegi kormánypártot jellemzi, hogy tapsoltak annak, hogy a miniszterelnök nyilvánosan megaláz egy nőt, akit kivezetnek a parlament ülésterméből.