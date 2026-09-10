Szombaton mutatja be Magyar Péter azt a jelentést, amely az előző kormány időszakában történt visszaélésekkel foglalkozik a gyermekvédelem területén. A miniszterelnök szerint a dokumentumban éheztetésről és bántalmazásról is szó lesz.

Magyar Péter szombaton mutatja be a gyermekvédelem helyzetéről készült jelentést (Fotó: Havran Zoltán)

Gyurkó Szilvia államtitkár asszonnyal szombaton bemutatjuk az Orbán-kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést. Éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával

– írta Magyar Péter a közösségi oldalán.

Magyar Péter szerint megdöbbentő a gyermekvédelemről szóló jelentés

Magyar Péter már a szeptember 7-i parlamenti ülésen beszélt a gyermekvédelmi jelentésről. Akkor azt mondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák azt az „átfogó és megdöbbentő” jelentést, amelyet Gyurkó Szilvia, a Szociális és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára készített az elmúlt évek adatai alapján.