A nulla százalékos áfa ellenére is csak pár száz forintot spórolhatnak az asztmás betegek a gyógyszeráron

Szeptember 1-jétől 5 százalékról nulla százalékra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája. A változás célja, hogy mérséklődjenek a lakosság gyógyszerkiadásai, különösen azoknál, akik rendszeresen szednek gyógyszereket. Az asztmagyógyszer esetében azonban nem úgy működik a változás, hogy a beteg egyszerűen öt százalékkal kevesebbet fizet. A tényleges bruttó árcsökkenés körülbelül 4,76 százalék, támogatott készítményeknél pedig a beteg által fizetett térítési díj is attól függ, milyen támogatási kategóriában kapja a gyógyszert. A NEAK tájékoztatása szerint az új fogyasztói ár a korábbi bruttó ár 1/1,05 része, és a támogatás összege is ennek megfelelően csökken.
Néhány száz forint maradhat az asztmagyógyszereket kiváltó betegeknél
A szeptember 1-jén hatályos NEAK gyógyszertörzs adatai alapján több gyakran alkalmazott inhalációs készítménynél is kiszámolható, mekkora összeget jelent az áfaváltozás a betegnek. A számokból jól látszik, hogy ugyanazon gyógyszernél is jelentős különbség lehet attól függően, milyen támogatással váltják ki. Utánajártunk, mit jelent ez a legnépszerűbb asztmagyógyszereket kiváltó betegek esetében.
A Symbicort Turbuhaler 4,5/160 mikrogrammos, 120 adagos kiszerelésének jelenlegi fogyasztói ára 8575 forint. Normatív támogatás mellett a beteg 6529 forintot fizet, míg 90 százalékos emelt támogatás esetén 1210 forint a térítési díj. Az adatokat a szeptember 1-jén hatályos NEAK gyógyszertörzs alapján közlő adatbázis is így tartalmazza.
Ha az 5 százalékos korábbi áfát visszaszámoljuk, normatív támogatás mellett körülbelül 6855 forint lett volna a térítési díj. Ez azt jelenti, hogy
a beteg nagyjából 326 forinttal fizethet kevesebbet egy dobozért. Kilencven százalékos támogatás esetén viszont a korábbi, visszaszámított térítési díj mintegy 1271 forint lenne, vagyis itt körülbelül 61 forint a különbség.
Hasonló a helyzet a Foster 200/6 mikrogrammos inhalációs készítménynél. Ennek jelenlegi teljes ára 11 429 forint, normatív támogatás mellett 8572 forintot, 90 százalékos emelt támogatás mellett pedig 1215 forintot kell fizetni. A korábbi áfával számolva a normatív térítési díj körülbelül 9001 forint lett volna, így egy dobozon nagyjából 429 forint maradhat a betegnél. A 90 százalékos támogatásban részesülőknél viszont mindössze körülbelül
61 forintos megtakarítás jön ki.
A Relvar Ellipta 92/22 mikrogrammos, 30 adagos inhalációs por jelenlegi ára 10 085 forint. Normatív támogatás mellett 7564 forintot, 90 százalékos emelt támogatás mellett 3075 forintot kell érte fizetni. Ebben az esetben a korábbi áfával számolva a normatív térítési díj körülbelül 7942 forint lehetett, vagyis mintegy 378 forint a különbség. A 90 százalékos támogatásnál viszont körülbelül 154 forinttal csökkenhetett a beteg terhe.
A Seretide Evohaler 25/50 mikrogrammos, 120 adagos kiszerelésénél 7656 forint a jelenlegi teljes ár, normatív támogatás mellett pedig 5742 forintot kell fizetni. 90 százalékos emelt támogatás esetén 847 forint a térítési díj.
Ez normatív támogatásnál körülbelül 287 forintos, 90 százalékos támogatásnál pedig mindössze 42 forintos elméleti megtakarítást jelent.
Nem minden beteg spórol ugyanannyit
A példákból egyértelműen látszik, hogy az áfacsökkentés hatása nem azonos minden asztmás beteg számára. A teljes ár ugyan valóban körülbelül 4,76 százalékkal mérséklődik, de a támogatott gyógyszert kiváltó beteg ebből csak a saját térítési díjának csökkenését érzékeli.
Ezért egy több ezer forintos teljes árú inhalátornál is előfordulhat, hogy a beteg mindössze néhány száz forinttal fizet kevesebbet.
Magas támogatás mellett pedig a különbség akár néhány tíz forintra is korlátozódhat.
Ráadásul az egyes készítmények ára és támogatása között is jelentős eltérések lehetnek. A Symbicort esetében például a normatív térítési díj 6529 forint, miközben ugyanaz a készítmény 90 százalékos emelt támogatással 1210 forintért váltható ki. Vagyis önmagában az, hogy egy gyógyszer áfája 5 százalékról nulla százalékra csökken, még nem mondja meg, mennyivel lesz kevesebb kiadása a betegnek.
A változásnak azoknál lehet nagyobb jelentősége, akik több receptköteles gyógyszert szednek rendszeresen.
Ha valaki minden hónapban több készítményt vált ki, a néhány száz forintos különbségek összeadódhatnak, de a megtakarítás önmagában többnyire nem jelent komoly összeget.