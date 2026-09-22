A nulla százalékos áfa ellenére is csak pár száz forintot spórolhatnak az asztmás betegek a gyógyszeráron

Szeptember 1-jétől 5 százalékról nulla százalékra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája. A változás célja, hogy mérséklődjenek a lakosság gyógyszerkiadásai, különösen azoknál, akik rendszeresen szednek gyógyszereket. Az asztmagyógyszer esetében azonban nem úgy működik a változás, hogy a beteg egyszerűen öt százalékkal kevesebbet fizet. A tényleges bruttó árcsökkenés körülbelül 4,76 százalék, támogatott készítményeknél pedig a beteg által fizetett térítési díj is attól függ, milyen támogatási kategóriában kapja a gyógyszert. A NEAK tájékoztatása szerint az új fogyasztói ár a korábbi bruttó ár 1/1,05 része, és a támogatás összege is ennek megfelelően csökken.

Az asztmagyógyszerek árának csökkenése többnyire néhány száz forintos megtakarítást jelenthet, támogatott készítményeknél akár csak 40–60 forintot dobozonként (Fotó: Pexels/Serge Baranovsky)

Néhány száz forint maradhat az asztmagyógyszereket kiváltó betegeknél

A szeptember 1-jén hatályos NEAK gyógyszertörzs adatai alapján több gyakran alkalmazott inhalációs készítménynél is kiszámolható, mekkora összeget jelent az áfaváltozás a betegnek. A számokból jól látszik, hogy ugyanazon gyógyszernél is jelentős különbség lehet attól függően, milyen támogatással váltják ki. Utánajártunk, mit jelent ez a legnépszerűbb asztmagyógyszereket kiváltó betegek esetében.

A Symbicort Turbuhaler 4,5/160 mikrogrammos, 120 adagos kiszerelésének jelenlegi fogyasztói ára 8575 forint. Normatív támogatás mellett a beteg 6529 forintot fizet, míg 90 százalékos emelt támogatás esetén 1210 forint a térítési díj. Az adatokat a szeptember 1-jén hatályos NEAK gyógyszertörzs alapján közlő adatbázis is így tartalmazza.

Ha az 5 százalékos korábbi áfát visszaszámoljuk, normatív támogatás mellett körülbelül 6855 forint lett volna a térítési díj. Ez azt jelenti, hogy

a beteg nagyjából 326 forinttal fizethet kevesebbet egy dobozért. Kilencven százalékos támogatás esetén viszont a korábbi, visszaszámított térítési díj mintegy 1271 forint lenne, vagyis itt körülbelül 61 forint a különbség.

Hasonló a helyzet a Foster 200/6 mikrogrammos inhalációs készítménynél. Ennek jelenlegi teljes ára 11 429 forint, normatív támogatás mellett 8572 forintot, 90 százalékos emelt támogatás mellett pedig 1215 forintot kell fizetni. A korábbi áfával számolva a normatív térítési díj körülbelül 9001 forint lett volna, így egy dobozon nagyjából 429 forint maradhat a betegnél. A 90 százalékos támogatásban részesülőknél viszont mindössze körülbelül

61 forintos megtakarítás jön ki.

A Relvar Ellipta 92/22 mikrogrammos, 30 adagos inhalációs por jelenlegi ára 10 085 forint. Normatív támogatás mellett 7564 forintot, 90 százalékos emelt támogatás mellett 3075 forintot kell érte fizetni. Ebben az esetben a korábbi áfával számolva a normatív térítési díj körülbelül 7942 forint lehetett, vagyis mintegy 378 forint a különbség. A 90 százalékos támogatásnál viszont körülbelül 154 forinttal csökkenhetett a beteg terhe.