Szinte észrevehetetlen a különbség: ennyit lehet spórolni az áfacsökkentett vérnyomásgyógyszereken

Szeptember 1-jétől megszűnt az 5 százalékos áfa a kizárólag vényre kiadható gyógyszereknél. A változás a magas vérnyomás kezelésére szolgáló készítményeket is érinti, ám a betegek által fizetett összeg nem minden esetben csökken látványosan. A NEAK adatai alapján az áfa eltörlése nem jelent automatikusan 5 százalékos áresést. A korábbi bruttó árhoz képest körülbelül 4,76 százalékos a változás, támogatott készítményeknél pedig a beteg szempontjából a térítési díj módosulása a lényeg.

Elenyésző az árbeli különbség a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek esetében (Fotó: Sunlight_s / Shutterstock)

Néhány forinttól pár tízig terjed a megtakarítás a gyógyszereken

A szeptember 1-jétől érvényes gyógyszerárak között több, gyakran használt vérnyomáscsökkentő készítménynél is látható, hogy a változás milyen kevés pénzt jelent a betegeknek. A forgalmi adatokban jelentős mennyiségben szereplő hatóanyagok, például az amlodipin, a ramipril, a nebivolol és a perindopril készítményeinél is kis összegek jönnek ki.

Az Amlodipin Sandoz 5 mg-os, 30 tablettás kiszerelésénél a jelenlegi teljes ár 281 forint, normatív támogatás mellett pedig 56 forint a térítési díj. A korábbi áfakulccsal számolva ez körülbelül 59 forint lett volna, vagyis mindössze

3 forinttal lett olcsóbb a készítmény a beteg számára.

A Tritace 5 mg-os, 28 tablettás változatánál már valamivel nagyobb az eltérés. A jelenlegi normatív térítési díj 472 forint, míg az 5 százalékos áfával számított korábbi összeg mintegy 496 forint lehetett.

Ez körülbelül 22 forintos megtakarítást jelent.

Hasonló nagyságrend látható a Nebispes 5 mg-os, 28 darabos kiszerelésénél is. Normatív támogatás mellett jelenleg 367 forintot kell fizetni érte, a korábbi áfával számolt térítési díj pedig nagyjából 386 forint lehetett.

A különbség így mintegy 18 forint.

A Perineva 8 mg-os, 30 tablettás készítményénél 255 forint a jelenlegi normatív térítési díj. A korábbi áfakulccsal számolva ez körülbelül 268 forintot jelentett volna, így nagyjából

12 forint maradhat a betegnél egy doboz kiváltásakor.

A kombinált vérnyomáscsökkentőknél sem feltétlenül ugrik meg a megtakarítás. A Dalnessa 2,85 mg/2,5 mg-os, 30 darabos kiszerelésének normatív térítési díja jelenleg 291 forint, ami a korábbi áfával számolva körülbelül 305 forint lett volna.

Ez mintegy 14 forintos különbséget jelent.

A Perindopril/Indapamide Viatris 4 mg/1,25 mg-os, 30 darabos készítményénél pedig 181 forint a jelenlegi térítési díj. A korábbi árhoz képest ez

kevesebb mint 9 forintos megtakarítás.

A konkrét példák alapján tehát a 0 százalékos áfa nem jelent automatikusan látványos könnyebbséget azoknak, akik rendszeresen szednek vérnyomáscsökkentőt. A támogatott készítményeknél a teljes gyógyszerár helyett a beteg által fizetett térítési díj változása mutatja meg, mennyi marad ténylegesen a pénztárcában.