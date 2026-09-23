Gyurcsány Ferenc újabb bejegyzéssel jelentkezett, ezúttal a politikai pojácákról – vajon kinek üzenhetett?

Gyurcsány Ferenc nem nevezte meg a pojácát

A volt miniszterelnök szerint az általa leírt politikus reggel államférfiként, délután influenszerként lép fel, estére pedig saját maga paródiájává válik. A provokációt érvelés helyett használja, a kérdésekre visszavág, a következetlenségéből is előadást csinál. Gyurcsány így foglalja össze a figura lényegét:

A figyelmet összetéveszti a támogatással.

A bejegyzés szerint amikor viselnie kellene a következményeket, a sértésből vicc, a tévedésből félreértés, a kudarcból mások hibája lesz. Gyurcsány azzal zárja gondolatmenetét, hogy az ilyen politikus

szabadon rögtönöz, a számlát viszont rendszerint más fizeti,

miközben a közügyek háttérbe szorulnak. Posztját egy olyan fotóval illusztrálta, amelyen éppen Parti Nagy Lajos könyvét olvassa.

Gyurcsány nem írja le Magyar Péter nevét, így nem állítható biztosan, hogy neki szánta volna az üzenetet. A találgatásra ugyanakkor okot adhat, hogy szeptember 19-én „Megjegyzések istenimitátoroknak” címmel szintén név nélküli politikai jellemrajzot tett közzé: abban az istenné emelt vezető és a vereség viszonyáról írt. A mostani poszt ugyanilyen sejtelmesen hagyja nyitva, kire gondolhatott a szerző.