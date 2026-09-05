Hadházy Ákos nekiment a minisztériumnak, Gajdos László meglepő ajánlattal válaszolt

„Ön két lehetőséget vázolt fel: vagy káosz van, vagy hazudunk. Két rossz lehetőség közül én egy harmadikkal válaszolok, ami a valóság” – reagált péntek este közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter Hadházy Ákos bírálatára. Gajdos László leszögezte, az egykori országgyűlési képviselőnek nagyra tartja az munkásságát, de állításai nem állják meg a helyüket a MOHU-koncessziójával kapcsolatban. „Nem tudom, hogy ezt valódi kíváncsiság vagy rosszindulatú bosszú valamiért, amiről nincs tudomásom” – jegyzete meg.

Fotó: MW archív

Hadházy Ákos ugyanis azt írta korábban a Facebookon, hogy a környezetvédelmi minisztérium nem árulja el, hogy az egyes helyettes államtitkároknak pontosan mi a feladatuk. Közérdekű adatigénylésére azt a választ kapta, hogy „feladat- és hatásköri leírás nem készült”, mert ezt az SZMSZ határozná meg, ám állítása szerint ilyen szabályzata sincs a tárcának. A képviselő szerint ebből két lehetőség következik: vagy valóban káosz van a minisztériumban, vagy nem mondanak igazat.

Bármilyen furcsa, az első lehetőség lenne a kedvezőbb, de sajnos a második a valószínűbb

– írta, hozzátéve, hogy ha ez igaz, akkor az új kormány kommunikációjában is megjelent a „hazudozás és a mellébeszélés”.

A korábbi országgyűlési képviselő ugyanakkor üdvözölte, hogy a kormány felülvizsgálja a teljes MOHU-s hulladékgazdálkodási rendszert, szerinte azonban ennek „józan ésszel” csak a koncesszió felmondása lehet az eredménye. Hadházy Ákos a bejegyzésben azonban azt is kritizálta, hogy a vizsgálatért felelős helyettes államtitkár korábban a MOL vezető jogásza volt. Ezért szerinte fel kell tenni a kérdést: „az új munkahelyén kinek az érdekeit képviseli: a mienket, vagy a MOL-ét?”.

Gajdos László szerint Hadházy félreértette a minisztérium válaszát

Ezen bejegyzésre reagált terjedelmes bejegyzésben Gajdos László. Hangsúlyozta, szerinte az újonnan létrejött minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) már hónapok óta elkészült, jelenleg azonban jóváhagyásra vár, ahogy számos más minisztérium esetében is. Leszögezte, a Hadházy Ákos közérdekű adatigénylésére adott válasz nem azt jelentette, hogy a helyettes államtitkároknak nincs feladatuk.

A közérdekű adatigénylésére adott válasz ezt közölte Önnel, nem azt, hogy a helyettes államtitkároknak nincs munkájuk, és végképp nem azt, hogy reggelente sorshúzással döntik el, ki mivel foglalkozik

– jegyezte meg.