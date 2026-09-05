Hadházy Ákos nekiment a minisztériumnak, Gajdos László meglepő ajánlattal válaszolt

„Ön két lehetőséget vázolt fel: vagy káosz van, vagy hazudunk. Két rossz lehetőség közül én egy harmadikkal válaszolok, ami a valóság” – reagált péntek este közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter Hadházy Ákos bírálatára. Gajdos László leszögezte, az egykori országgyűlési képviselőnek nagyra tartja az munkásságát, de állításai nem állják meg a helyüket a MOHU-koncessziójával kapcsolatban. „Nem tudom, hogy ezt valódi kíváncsiság vagy rosszindulatú bosszú valamiért, amiről nincs tudomásom” – jegyzete meg.
Hadházy Ákos ugyanis azt írta korábban a Facebookon, hogy a környezetvédelmi minisztérium nem árulja el, hogy az egyes helyettes államtitkároknak pontosan mi a feladatuk. Közérdekű adatigénylésére azt a választ kapta, hogy „feladat- és hatásköri leírás nem készült”, mert ezt az SZMSZ határozná meg, ám állítása szerint ilyen szabályzata sincs a tárcának. A képviselő szerint ebből két lehetőség következik: vagy valóban káosz van a minisztériumban, vagy nem mondanak igazat.
Bármilyen furcsa, az első lehetőség lenne a kedvezőbb, de sajnos a második a valószínűbb
– írta, hozzátéve, hogy ha ez igaz, akkor az új kormány kommunikációjában is megjelent a „hazudozás és a mellébeszélés”.
A korábbi országgyűlési képviselő ugyanakkor üdvözölte, hogy a kormány felülvizsgálja a teljes MOHU-s hulladékgazdálkodási rendszert, szerinte azonban ennek „józan ésszel” csak a koncesszió felmondása lehet az eredménye. Hadházy Ákos a bejegyzésben azonban azt is kritizálta, hogy a vizsgálatért felelős helyettes államtitkár korábban a MOL vezető jogásza volt. Ezért szerinte fel kell tenni a kérdést: „az új munkahelyén kinek az érdekeit képviseli: a mienket, vagy a MOL-ét?”.
Gajdos László szerint Hadházy félreértette a minisztérium válaszát
Ezen bejegyzésre reagált terjedelmes bejegyzésben Gajdos László. Hangsúlyozta, szerinte az újonnan létrejött minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) már hónapok óta elkészült, jelenleg azonban jóváhagyásra vár, ahogy számos más minisztérium esetében is. Leszögezte, a Hadházy Ákos közérdekű adatigénylésére adott válasz nem azt jelentette, hogy a helyettes államtitkároknak nincs feladatuk.
A közérdekű adatigénylésére adott válasz ezt közölte Önnel, nem azt, hogy a helyettes államtitkároknak nincs munkájuk, és végképp nem azt, hogy reggelente sorshúzással döntik el, ki mivel foglalkozik
– jegyezte meg.
Hadházy „út közben gáncsol”
A Mohu-koncesszió felülvizsgálatáról azt írta, vezetését Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkár végzi. Mint fogalmazott, a vizsgálat első eredményeiről a kormány már tájékoztatta a nyilvánosságot. „Ön már a vizsgálat megkezdése előtt megállapította, hogy annak »józan ésszel« csak egyetlen eredménye lehet, a koncesszió felmondása” – üzent Hadházynak a tárcavezető, hozzátéve:
a minisztérium ezzel szemben először a tényeket és a jogi környezetet vizsgálta meg, majd a rendszer működését, valamint annak gazdasági és környezetvédelmi hatásait is elemezte.
Gajdos László ugyanakkor azt írta, örül annak, hogy szerinte Hadházyval egy irányba tartanak a MOHU-rendszer megítélésében, a képviselő kritikája azonban szerinte időnként nehezíti a munkát.
Annak nagyon örülök, hogy egy irányba megyünk, az viszont nehézzé teszi az előre menetelt, hogy úgy érzem út közben gáncsol
– fogalmazott.
Mint írta, egy ilyen felülvizsgálat során a minisztériumot jogi felelősség is terheli, miközben a MOHU-rendszert folyamatosan működtetni kell, és biztosítani kell, hogy az ellátás egyetlen napra se álljon le. A bejegyzés végén Gajdos László személyes egyeztetésre hívta a korábbi országgyűlési képviselőt.
De azt ajánlom kedves Hadházy úr, hogy jöjjön el a minisztériumba, beszéljük át az összes kérdését. Ha szükséges minden szakember kollégám válaszol minden kérdésére
– fogalmazott, hozzátéve: abban bízik, hogy egy ilyen találkozó után a felek ugyanazokat a tényeket látják majd, és békésebb együttműködésben folytathatják a munkát. „A kritika egy minisztériumnak nem kellemetlenség, hanem kontroll. A megalapozott kritika pedig kifejezetten hasznos” – zárta bejegyzését.
Hadházy Ákos néhány órával később reagált is Gajdos László posztjára, már bejegyzése elején jelezte, elfogadja a meghívást. A minisztériumi SzMSz hiányát nem én találtam ki, hanem a közérdekű adatigénylésre érkezett ez a válasz Önöktől, ami ezek szerint helytálló, hiszen Ön szerint sincs ilyen érvényes , elfogadott dokumentum a minisztériumban.
Hadházy elfogadta a meghívást
Hadházy Ákos néhány órával később reagált is Gajdos László posztjára, már bejegyzése elején jelezte, elfogadja a meghívást. „A minisztériumi SzMSz hiányát nem én találtam ki, hanem a közérdekű adatigénylésre érkezett ez a válasz Önöktől, ami ezek szerint helytálló, hiszen Ön szerint sincs ilyen érvényes, elfogadott dokumentum a minisztériumban“ – írta, hozzátéve, a találkozón azt is szeretné kideríteni, hogy a Mol korábbi vezető jogászának mi a feladatköre a minisztérium helyettes államtitkáraként.
A posztban Hadházy ismét leszögezte, a Mohu-rendszer felmondása nem lehet kérdés. Úgy fogalmazott, hogy a koncessziós kiírás „személyre szabott” és „törvénytelen” volt, a Mol pedig „lerohasztotta” az egész ágazatot.