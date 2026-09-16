Hadházy Ákos dokumentumokat adott át a Mohu koncessziójáról Gajdos László minisztériumának

„Gajdos László miniszter úrnál jártam tegnap egy – talán mondhatom így – eredményes megbeszélésen” – számolt be közösségi oldalán Hadházy Ákos. Az egykori országgyűlési képviselőt még szeptember elején hívta egyeztetésre az élő környezetért felelős tárca vezetője, miután a politikus bírálta a környezetvédelmi minisztérium működését és a Mohu-koncesszió felülvizsgálatát.

Gajdos László meghívta Hadházy Ákost (Fotó: Mediaworks)

Hadházy azt kifogásolta, hogy a környezetvédelmi minisztérium nem árulja el, hogy az egyes helyettes államtitkároknak pontosan mi a feladatuk. Közérdekű adatigénylésére azt a választ kapta, hogy „feladat- és hatásköri leírás nem készült”, mert

ezt az SZMSZ határozná meg, ám állítása szerint ilyen szabályzata sincs a tárcának.

Az egykori képviselő szerint ebből két lehetőség következik: vagy valóban káosz van a minisztériumban, vagy nem mondanak igazat. Azt is kritizálta, hogy a vizsgálatért felelős helyettes államtitkár korábban a Mol vezető jogásza volt. Ezért szerinte fel kell tenni a kérdést: „az új munkahelyén kinek az érdekeit képviseli: a mienket, vagy a Molét?” Erre Gajdos László terjedelmes bejegyzésben reagált, amelyben végül Hadházyt meghívta egy egyeztetésre.

Hadházy Ákos szerint jól sikerült a találkozó

Az egykori képviselő a Gajdos Lászlóval történt egyeztetéséről való beszámolóját azzal kezdte, hogy tisztázta: Kolesár Gergely helyettes államtitkár valóban a Moltól érkezett és valóban a hulladékkoncesszió felülvizsgálatában vesz részt. Elmondása szerint a tárcavezető egyetértett vele abban, hogy ennek van kockázata, de Hadházy Ákos elfogadta, hogy ennek előnye is lehet – szerinte ez majd a felülvizsgálat folyamatából és a végeredményből látszani fog.

Hadházy Ákos szerint jól sikerült a találkozó (Forrás: Facebook)

Hadházy Ákos találkozott a helyettes államtitkár felettesével, a területért felelős Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkárral is, aki a Mohu felülvizsgálatát vezeti. Neki átadott jó néhány szakértői anyagot, amelyekről azt ígérte, néhányat közülük nyilvánosságra hoz majd.

A megbeszélésen örömmel hallottam, hogy a kormány részéről komoly szándék mutatkozik a teljes hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására. Elmondtam, számomra miért egyértelmű, hogy a Mol–Mohu koncessziós rendszer nem maradhat még 32 évig: a koncesszió létrejöttének törvénytelensége, a Mol teljes monopóliuma, a rendszer átláthatatlansága és a szolgáltatási színvonal meredek esése mind ebbe az irányba mutatnak

– ecsetelte.