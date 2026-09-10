Hadházy Ákos kitálalt az NVVH-botrányról: „abszolút filmszínház volt”

Súlyos kérdéseket vet fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) új elnökének kiválasztása – mutatott rá közösségi oldalán Hadházy Ákos. A volt független országgyűlési képviselő Facebook-posztjában arról írt, hogy megszerezte az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozícióira jelentkezők teljes listáját, a pályázók szakmai önéletrajzaival együtt.

Hadházy Ákos szerint súlyos dolog derült ki az NVVH elnökének kiválasztásáról (Forrás: Facebook)

Hadházy Ákos szerint előre lefutott meccs lehetett az NVVH-elnök kiválasztása

A parlament augusztus végén Unger Annát választotta az NVVH élére, ami a Tisza szimpatizánsai között is megütközést keltett. Hadházy Ákos szerint a most megismert lista alapján még érthetetlenebb, hogyan juthatott el a később megválasztott elnök a második fordulóig.

A volt képviselő azt írta, hogy bár a jelentkezők között akadtak komolytalan pályázók is, alapvetően több, magas szakmai referenciával rendelkező, kifejezetten alkalmas ember jelentkezett. Hadházy szerint

egy képzettség, szakmai és vezetői tapasztalat alapján felállított objektív pontrendszerben Unger Anna nemhogy a legjobb háromba, de még a legjobb hatvanba sem kerülhetett volna be.

Hadházy Ákos úgy véli, a megfelelő jelöltek hosszú sorát látva az igazságügyi bizottság a pályázatok jelentős részét egyszerűen át sem nézte. A listát és az önéletrajzokat adatvédelmi okokból nem hozhatja nyilvánosságra, de azt írta, hogy ha Unger Anna kéri, neki elküldi az anyagot.

A volt képviselő szerint a lista azért lett volna fontos, mert egy közadatper végén kiadott pontozási szempontrendszerből egyértelműen kiderülhetett volna, hogy a későbbi nyertes hol állt a pályázók között.

Hadházy emlékeztetett, hogy Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke egy interjúban lényegében elismerte:

nem létezett olyan előre meghatározott, objektív pontrendszer, amely alapján a jelölteket kiválasztották volna.

A volt képviselő kiemelte, hogy a pontrendszerre nem csupán a Tisza-frakció közleménye utalt, hanem a parlament honlapján közzétett pályázati felhívás is azt tartalmazta, hogy a jelentkezők között pontozással döntik el, kiket hívnak meg a nyilvános fordulóba.