Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hadházy ákos

Hadházy Ákos kitálalt az NVVH-botrányról: „abszolút filmszínház volt”

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyos kérdéseket vet fel az NVVH új elnökének kiválasztása – közölte a volt képviselő. Hadházy Ákos szerint a hozzá eljutott dokumentumok alapján a folyamat nem a meghirdetett objektív pontrendszer alapján zajlott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hadházy ákostiszanvvh

Súlyos kérdéseket vet fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) új elnökének kiválasztása – mutatott rá közösségi oldalán Hadházy Ákos. A volt független országgyűlési képviselő Facebook-posztjában arról írt, hogy megszerezte az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozícióira jelentkezők teljes listáját, a pályázók szakmai önéletrajzaival együtt.

hadházy ákos
Hadházy Ákos szerint súlyos dolog derült ki az NVVH elnökének kiválasztásáról (Forrás: Facebook)

Hadházy Ákos szerint előre lefutott meccs lehetett az NVVH-elnök kiválasztása

A parlament augusztus végén Unger Annát választotta az NVVH élére, ami a Tisza szimpatizánsai között is megütközést keltett. Hadházy Ákos szerint a most megismert lista alapján még érthetetlenebb, hogyan juthatott el a később megválasztott elnök a második fordulóig.

A volt képviselő azt írta, hogy bár a jelentkezők között akadtak komolytalan pályázók is, alapvetően több, magas szakmai referenciával rendelkező, kifejezetten alkalmas ember jelentkezett. Hadházy szerint

egy képzettség, szakmai és vezetői tapasztalat alapján felállított objektív pontrendszerben Unger Anna nemhogy a legjobb háromba, de még a legjobb hatvanba sem kerülhetett volna be.

Hadházy Ákos úgy véli, a megfelelő jelöltek hosszú sorát látva az igazságügyi bizottság a pályázatok jelentős részét egyszerűen át sem nézte. A listát és az önéletrajzokat adatvédelmi okokból nem hozhatja nyilvánosságra, de azt írta, hogy ha Unger Anna kéri, neki elküldi az anyagot.

A volt képviselő szerint a lista azért lett volna fontos, mert egy közadatper végén kiadott pontozási szempontrendszerből egyértelműen kiderülhetett volna, hogy a későbbi nyertes hol állt a pályázók között.

Hadházy emlékeztetett, hogy Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke egy interjúban lényegében elismerte:

nem létezett olyan előre meghatározott, objektív pontrendszer, amely alapján a jelölteket kiválasztották volna.

A volt képviselő kiemelte, hogy a pontrendszerre nem csupán a Tisza-frakció közleménye utalt, hanem a parlament honlapján közzétett pályázati felhívás is azt tartalmazta, hogy a jelentkezők között pontozással döntik el, kiket hívnak meg a nyilvános fordulóba.

Hadházy szerint mindez azért is súlyos, mert

a végeredmény alapján már korábban is sokan előre lefutott meccset sejthettek.

Szerinte különösen problémás, hogy a Tisza már nem is tagadja: a személyi döntés „ennyire átlátszó módon abszolút filmszínház (vetítés) volt”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!