Hadházy Ákos elmondta, hogyan nyerészkedik a MOHU a palackvisszaváltással

A volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amivel egy kétségbeesett kiskereskedő kereste meg. Hadházy Ákos szerint a legfrissebb hirdetmény szövege egyértelműen megmutatja, hogy a MOHU abban érdekelt, hogy minél kevesebben váltsák vissza a palackokat.
A MOL/MOHU szép csendben , egyoldalúan, drasztikusan lecsökkentette a kisebb üzleteknek a visszaváltott üvegek után adott kezelési költséget. A vak is látja, hogy a monopolhelyzetbe került vállalat azt szeretné, hogy az emberek minél kevesebb üveget váltsanak vissza és így minél több maradjon Hernádiéknál az ötven forintokból
– írta Hadházy bejegyzésében.
A volt országgyűlési képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy habár a cég ezentúl fizet majd egy kisebb általánydíjat, de az, új (3,5 ft) és a régi (11,5ft) árakat nézegetve „nem nehéz kiszámolni, hogy egy kisebb üzlet bevétele gyakorlatilag megfeleződik”. A csillagozott rész azonban még ennél is beszédesebb Hadházy szerint, miután a cég ebben jelzi, hogy az általánydíj nem automatánként, hanem üzletenként jár.
A hír kapcsán a volt képviselő egy szakértőt is megkeresett, aki megerősítette, hogy a probléma valós és jól látható.
„A visszaváltási rendszerben dolgozók motiválása nem érdeke a Mohunak. Kimutatás szerint minél több palackot vesznek vissza, annál több a koncesszor vesztesége az adott tevékenységben. Közben a visszaváltási arány nő, így egyre kevesebb palack marad visszaváltás nélkül (ezek a Mohu extraprofitját jelentik)” – idézte a szakértőt Hadházy.
Egyúttal a szakértő arra is rávilágított, hogy átmeneti megoldást jelentene a palackok díjának az emelése, hiszen ez extra bevételt jelentene, ugyanakkor ezt a cég nem teheti meg. Így az egyetlen, ahol spórolni tud az visszaváltási rendszerben megjelenő költségek.
„Ennek eredménye lesz a koszosabb visszaváltási terület, rövidebb nyitvatartás, lassabban mozgó munkaerő, elutasító magatartás. Ezt követően a vásárlók még egyszer meg fogják gondolni a visszaváltás megvalósítását. Ha nem viszi vissza a vásárló a palackot akkor az extraprofit (nem visszaváltott palackok) a Mohunál marad” – fogalmazott.
A másik fontos aspektus, hogy az automatánként járó általánydíj miatt alakult ki az a helyzet, hogy túl kevés automata áll rendelkezésre, hiszen így a boltoknak nem lesz érdeke, hogy újabb és újabb automatákat telepítsenek, ami nagyobb sorokat eredményez, ami pedig végső soron a lakossági visszaváltások arányát is rontja.
Mindez azt eredményezi, hogy a kellemetlenségekkel, motiválatlansággal a koncesszor fékezni kívánja a visszaváltott palackok arányának növekedését az eladott palackokhoz képest (extraprofit). A tényleges elszámolás kapcsán több média jelentős, több havi késedelmet rögzít, ami a Mohu szolgáltatói felé megvalósuló elszámolási rendszereinek jellemzője
– írta a szakértő.