Hadházy Ákos elmondta, hogyan nyerészkedik a MOHU a palackvisszaváltással

A volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amivel egy kétségbeesett kiskereskedő kereste meg. Hadházy Ákos szerint a legfrissebb hirdetmény szövege egyértelműen megmutatja, hogy a MOHU abban érdekelt, hogy minél kevesebben váltsák vissza a palackokat.

Hadházy Ákos szerint a MOHU abban érdekelt, hogy minél kevesebb palackot váltsanak vissza

Fotó: Ladóczki Balázs

A MOL/MOHU szép csendben , egyoldalúan, drasztikusan lecsökkentette a kisebb üzleteknek a visszaváltott üvegek után adott kezelési költséget. A vak is látja, hogy a monopolhelyzetbe került vállalat azt szeretné, hogy az emberek minél kevesebb üveget váltsanak vissza és így minél több maradjon Hernádiéknál az ötven forintokból

– írta Hadházy bejegyzésében.

A volt országgyűlési képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy habár a cég ezentúl fizet majd egy kisebb általánydíjat, de az, új (3,5 ft) és a régi (11,5ft) árakat nézegetve „nem nehéz kiszámolni, hogy egy kisebb üzlet bevétele gyakorlatilag megfeleződik”. A csillagozott rész azonban még ennél is beszédesebb Hadházy szerint, miután a cég ebben jelzi, hogy az általánydíj nem automatánként, hanem üzletenként jár.

A hír kapcsán a volt képviselő egy szakértőt is megkeresett, aki megerősítette, hogy a probléma valós és jól látható.

„A visszaváltási rendszerben dolgozók motiválása nem érdeke a Mohunak. Kimutatás szerint minél több palackot vesznek vissza, annál több a koncesszor vesztesége az adott tevékenységben. Közben a visszaváltási arány nő, így egyre kevesebb palack marad visszaváltás nélkül (ezek a Mohu extraprofitját jelentik)” – idézte a szakértőt Hadházy.

Egyúttal a szakértő arra is rávilágított, hogy átmeneti megoldást jelentene a palackok díjának az emelése, hiszen ez extra bevételt jelentene, ugyanakkor ezt a cég nem teheti meg. Így az egyetlen, ahol spórolni tud az visszaváltási rendszerben megjelenő költségek.

„Ennek eredménye lesz a koszosabb visszaváltási terület, rövidebb nyitvatartás, lassabban mozgó munkaerő, elutasító magatartás. Ezt követően a vásárlók még egyszer meg fogják gondolni a visszaváltás megvalósítását. Ha nem viszi vissza a vásárló a palackot akkor az extraprofit (nem visszaváltott palackok) a Mohunál marad” – fogalmazott.