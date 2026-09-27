Bóka János arra számít, hogy már holnap megindulhat a hajtóvadászat a jobboldali képviselők ellen

Ami most Magyarországon történik, az politikai leszámolás, a jövő héttől pedig hajtóvadászat indul a jobboldali közösség tagjai és vezetői ellen – jelentette ki Bóka János a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett rá, hogy beszántották a Mandinert, a jobboldal meghatározó hetilapját: átvették, ellehetetlenítették, tartalmait elérhetetlenné tették. Kirúgták Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját, a múzeumot először bezárták, most pedig a Tisza akarja megmondani, milyen kiállítás lehet az épületben. Az Alapjogokért Központot és munkatársait a hatóságok zaklatják, teljesen és nyilvánvalóan alaptalan vádakra hivatkozva abszolút politikai filmszínházat rendeznek az irodáiban – mutatott rá a frakcióvezető.

A Fidesz frakcióvezetője szerint hajtóvadászat indul ellenük Fotó: Hatlaczki Balázs

Bóka János: Hajtóvadászat indul a jobboldali közösség tagjai és vezetői ellen

Majd hangsúlyozta:

a folyamat és a szándékok teljesen egyértelműek: először a közösségünk szellemi műhelyei kerülnek célkeresztbe, a következő célpontok pedig közösségünk tagjai és vezetői lesznek.

Bóka János elmondta: arra számít, hogy már a jövő héten megindul a hajtóvadászat. Mindent el fognak követni azért, hogy megfélemlítsenek és megtörjék őket, hogy elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. „De bennünket nem lehet megtörni, nem lehet elhallgattatni és nem lehet megfélemlíteni. Mi nem félünk. Ti se féljetek” – hangsúlyozta.