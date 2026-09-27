Fidesz: A Tisza-kormány hamis ígéretekkel becsapta az embereket

Az „újkommunista Tisza-kormány” vezetőjének tegnapi gyűlölködő és botrányos szolnoki gyűlése után a Fidesz ismét biztosítja Magyarország polgárait, hogy kiáll a higgadt, nyugodt polgári politika mellett – jelentette ki közleményében a Fidesz elnöksége, rámutatva, hogy a Tisza hamis ígéretekkel becsapta az embereket. Emellett biztosítják Magyarország polgárait: nem tűrik el, hogy a Tisza-kormány miniszterelnöke kapcarongyként beszéljen a magyar emberekkel és a magyar emberekről.

Hamis ígéretekkel hitegette követőit a Tisza a Fidesz szerint Fotó: Hatlaczki Balazs

Nem tűrik el, hogy magyarok millióit bélyegezzék meg keresztény, nemzeti és polgári politikai nézeteik és értékeik miatt. Ahogy azt sem tűrik el, hogy a miniszterelnök azért sértegessen jóérzésű magyar embereket, mert nem hajolnak meg az újkommunista önkény előtt, és nem csókolnak kezet a Tisza-hatalom országos és helyi pártvezetőinek. A Fidesz egyúttal figyelmezteti a Tisza-kormányt, hogy haladéktalanul fejezze be a Facebook-kormányzást, és végre foglalkozzon az egyre súlyosabb gazdasági helyzettel.

Hamis ígéretek, politikai uszítás, kirakateljárások

Emberek tízezreit bocsátják el, a mezőgazdaságból élők a tönk szélén állnak, a kis- és középvállalkozások kilátásai egyre sötétebbek. A gazdasági kormányzás nem pótolható sem uszítással, sem durváskodással, sem büntetőjogi kirakateljárásokkal

– hangsúlyozták.

Ma már mindenki látja, hogy a Tisza-kormány hamis ígéretekkel becsapta az embereket, és most politikai uszítással próbálja elterelni a figyelmet a fejére visszahulló hazugságokról. Ez a Tisza Párt baja, és a velük hamarosan szembeforduló szavazói meg is fogják velük fizettetni az árát

– jelentették ki. Rámutattak: a felelőtlen kormányzás következményeit azonban nemcsak a Tisza-szavazók, hanem egész Magyarország fogja elszenvedni. A Fidesz biztosítja Magyarország polgárait, hogy a súlyosbodó gazdasági helyzet és az egyre kiterjedtebb káosz idején is felelős politikai erőként kiáll az emberek érdekei mellett – tették hozzá.