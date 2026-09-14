Hankó Balázs a 17 milliárdos NKA-ügyről: Lélekben készülök a meghurcoltatásra

A 17 milliárd forintos keret az NKA korábbi maradványforrásainak felszabadításával vált felhasználhatóvá – magyarázta Hankó Balázs a Demokratának adott interjújában, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Az egykori kulturális miniszter szerint a kormány azt írta elő, hogy a pénzt országosan kiegyenlített módon, populáris kulturális célokra, elsősorban közösségi programok támogatására kell fordítani.

Meghurcoltatástól tart Hankó Balázs, a családját is felkészíti (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Így osztották szét a 17 milliárd forintos keretet

Hankó Balázs elmondása szerint az NKA döntéshozó testülete úgy határozott, hogy a forrást a 2024. december 1-jén létrehozott ideiglenes kollégium kapja meg. Kiemelte, hogy a testületet jóval a vonatkozó kormánydöntés és másfél évvel a 2026-os választási kampány előtt állították fel. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény lehetőséget biztosít ideiglenes kollégiumok létrehozására. Az NKA bizottsága ezekhez nyílt pályázati, meghívásos vagy egyedi támogatási keretet rendelhet.

A kérdéses 17 milliárdos keretet a bizottság az alelnök egyetértésével egyedi keretként rendelte hozzá, amelynek eljárásrendje eltér a nyílt vagy meghívásos pályázati formától, én pedig az NKA elnökeként egyetértettem ezzel”

– fogalmazott Hankó Balázs. A volt miniszter szerint az eljárás minden jogszabálynak megfelelt. Az egyedi kérelmek benyújtásának lehetőségéről szóló felhívások 2025 augusztusában és decemberében jelentek meg az NKA honlapján.

Hankó Balázs tájékoztatása alapján a forrásból egyebek mellett a következő célokat támogatták:

közel nyolcszáz helyi közösségépítő kulturális programot;

könnyűzenei rendezvényeket és koncertsorozatokat;

kiállításokat;

a Jókai-emlékév eseményeit;

a Márai-emlékév programjait;

a magyar–szerb kulturális évad rendezvényeit.

A volt miniszter szerint az NKA közel nyolcszáz programot támogatott valamivel több mint tízmilliárd forint értékben, további 7,6 milliárd forintot pedig egyedi kérelmek alapján osztottak szét.