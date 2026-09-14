Hankó Balázs a 17 milliárdos NKA-ügyről: Lélekben készülök a meghurcoltatásra

A 17 milliárd forintos keret az NKA korábbi maradványforrásainak felszabadításával vált felhasználhatóvá – magyarázta Hankó Balázs a Demokratának adott interjújában, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Az egykori kulturális miniszter szerint a kormány azt írta elő, hogy a pénzt országosan kiegyenlített módon, populáris kulturális célokra, elsősorban közösségi programok támogatására kell fordítani.
Így osztották szét a 17 milliárd forintos keretet
Hankó Balázs elmondása szerint az NKA döntéshozó testülete úgy határozott, hogy a forrást a 2024. december 1-jén létrehozott ideiglenes kollégium kapja meg. Kiemelte, hogy a testületet jóval a vonatkozó kormánydöntés és másfél évvel a 2026-os választási kampány előtt állították fel. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény lehetőséget biztosít ideiglenes kollégiumok létrehozására. Az NKA bizottsága ezekhez nyílt pályázati, meghívásos vagy egyedi támogatási keretet rendelhet.
A kérdéses 17 milliárdos keretet a bizottság az alelnök egyetértésével egyedi keretként rendelte hozzá, amelynek eljárásrendje eltér a nyílt vagy meghívásos pályázati formától, én pedig az NKA elnökeként egyetértettem ezzel”
– fogalmazott Hankó Balázs. A volt miniszter szerint az eljárás minden jogszabálynak megfelelt. Az egyedi kérelmek benyújtásának lehetőségéről szóló felhívások 2025 augusztusában és decemberében jelentek meg az NKA honlapján.
Hankó Balázs tájékoztatása alapján a forrásból egyebek mellett a következő célokat támogatták:
- közel nyolcszáz helyi közösségépítő kulturális programot;
- könnyűzenei rendezvényeket és koncertsorozatokat;
- kiállításokat;
- a Jókai-emlékév eseményeit;
- a Márai-emlékév programjait;
- a magyar–szerb kulturális évad rendezvényeit.
A volt miniszter szerint az NKA közel nyolcszáz programot támogatott valamivel több mint tízmilliárd forint értékben, további 7,6 milliárd forintot pedig egyedi kérelmek alapján osztottak szét.
A kérelmeket a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő pénzügyi, szakmai és jogi szempontból is ellenőrizte. Ezután az ideiglenes kollégium vizsgálta meg, hogy azok megfelelnek-e a kulturális alap céljainak és a rendelkezésre álló forrásoknak. A döntéshez ezt követően az NKA alelnökének egyetértésére és az alap elnökének jóváhagyására is szükség volt.
Hankó Balázs kultúrpolitikai támadásról beszélt
Hankó Balázs szerint az NKA támogatásai körül kialakult ügy hátterében kultúrpolitikai harc áll.
Úgy véli, azért támadják a korábbi kormány kulturális döntéseit, mert az tudatosan támogatta a nemzeti önazonosságot, a szuverenitást és a keresztény értékrendet erősítő produkciókat és előadókat. Példaként Mága Zoltánt és Fásy Zsüliettet említette.
Azok, akik időközben visszafizették a támogatás egy részét, Hankó Balázs szerint a mesterségesen gerjesztett gyűlölet következményeitől tartanak.
A volt kulturális minisztert arról is megkérdezték, felkészült-e arra, hogy akár börtönbe kerülhet. Hankó Balázs azt mondta, nincsenek illúziói a rá váró eljárásokkal kapcsolatban.
Próbálok lélekben felkészülni, és felkészíteni a családomat a meghurcoltatás következő állomására”
– jelentette ki.