Megtudtuk, hogyan bántak Hankó Balázzsal a NAV épületében

Hankó Balázs azután érkezett a NAV Huszti úti épületébe, hogy az Országgyűlés az NKA-ügy miatt felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt kulturális és innovációs minisztert az épületben őrizetbe vették.
Odafigyeltek Hankó Balázsra
Hankó Balázzsal a Huszti úti épületben rendesen bántak, és odafigyeltek rá – mondta egy neve elhallgatását kérő forrás az Origónak. Informátorunk a volt minisztert a körülményekhez képest jó állapotban látta, legalábbis ezt a benyomást keltette.
Mint lapunk megírta, Hankó Balázs nem maradt a Huszti úti épületben: védője korábbi tájékoztatása szerint a NAV bevetési egysége az őrizetbe vétel után Kecskemétre szállította. A Telex szerint a volt minisztert azért szállították Kecskemétre, mert az NKA-ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is hallgatják ki.
Hankó Balázs letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság
Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy csütörtökön dönt Hankó Balázs sorsáról a nyomozási bíró. Az ügyészség szerdán fogalmazza meg indítványát, hogy a volt kulturális és innovációs minisztert letartóztassák, vagy csupán rendeljék el a bűnügyi felügyeletét.