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Megvan, mikor dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról

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Hankó Balázs

Megtudtuk, hogyan bántak Hankó Balázzsal a NAV épületében

22 perce
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Hankó Balázst hétfő este a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épületében vették őrizetbe. Egy neve elhallgatását kérő forrás lapunknak elmondta, hogyan bántak ott a volt miniszterrel, és milyennek látta őt az intézkedés idején.
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Hankó BalázsNemzeti Adó és Vámhivatala (NAV)őrizetbevételKecskemétbánásmód

Hankó Balázs azután érkezett a NAV Huszti úti épületébe, hogy az Országgyűlés az NKA-ügy miatt felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt kulturális és innovációs minisztert az épületben őrizetbe vették.

Hankó Balázs
Forrásunk szerint Hankó Balázs tiszteletteljes bánásmódot kapott a NAV Huszti úti épületében (Forrás: Facebook)

Odafigyeltek Hankó Balázsra

Hankó Balázzsal a Huszti úti épületben rendesen bántak, és odafigyeltek rá – mondta egy neve elhallgatását kérő forrás az Origónak. Informátorunk a volt minisztert a körülményekhez képest jó állapotban látta, legalábbis ezt a benyomást keltette.

Mint lapunk megírta, Hankó Balázs nem maradt a Huszti úti épületben: védője korábbi tájékoztatása szerint a NAV bevetési egysége az őrizetbe vétel után Kecskemétre szállította. A Telex szerint a volt minisztert azért szállították Kecskemétre, mert az NKA-ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is hallgatják ki.

Kiderült, hová vitték Hankó Balázst

Hankó Balázs letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy csütörtökön dönt Hankó Balázs sorsáról a nyomozási bíró. Az ügyészség szerdán fogalmazza meg indítványát, hogy a volt kulturális és innovációs minisztert letartóztassák, vagy csupán rendeljék el a bűnügyi felügyeletét.

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