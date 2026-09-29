Megtudtuk, hogyan bántak Hankó Balázzsal a NAV épületében

Hankó Balázs azután érkezett a NAV Huszti úti épületébe, hogy az Országgyűlés az NKA-ügy miatt felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt kulturális és innovációs minisztert az épületben őrizetbe vették.

Forrásunk szerint Hankó Balázs tiszteletteljes bánásmódot kapott a NAV Huszti úti épületében (Forrás: Facebook)

Odafigyeltek Hankó Balázsra

Hankó Balázzsal a Huszti úti épületben rendesen bántak, és odafigyeltek rá – mondta egy neve elhallgatását kérő forrás az Origónak. Informátorunk a volt minisztert a körülményekhez képest jó állapotban látta, legalábbis ezt a benyomást keltette.

Mint lapunk megírta, Hankó Balázs nem maradt a Huszti úti épületben: védője korábbi tájékoztatása szerint a NAV bevetési egysége az őrizetbe vétel után Kecskemétre szállította. A Telex szerint a volt minisztert azért szállították Kecskemétre, mert az NKA-ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is hallgatják ki.