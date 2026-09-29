Elvitték Kecskemétről Hankó Balázst

Az őrizetbe vett képviselő, Hankó Balázs már nem Kecskeméten tartózkodik, a Tv2 kedd esti híradójának információi szerint Cegléden tartják fogva – írja az Index. A politikus hétfőn a Fidesz parlamenti frakcióirodájában várta a hatóságokat, képviselőtársai és családja társaságában. Magyar Péter eközben az ülésteremben úgy fogalmazott: Az egész magyar sajtó és a magyar emberek is szeretnék tudni, hol bújtatják Hankó Balázst.
Négyórás kihallgatás után szállíthatták Ceglédre Hankó Balázst
A volt miniszter hétfő este kapta meg az ügyészségi idézést, ezt követően hagyta el az Országházat. Távozásakor az őt szállító sofőr először még a képviselő nélkül indult el, Hankó végül a papírok átvétele után maga sétált ki az épületből.
Ezután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épületében jelent meg, ahol fegyveres őrök várták, és őrizetbe vették. Ügyvédje hétfő este arról tájékoztatott, hogy az ügy érdemi eljárási cselekményei Bács-Kiskun vármegyében folytatódnak.
Hankót Budapestről a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kecskeméti épületébe szállították.
Kihallgatása mintegy négy órán át tartott, és a hajnali órákig húzódott.
A Tv2 értesülése szerint ezt követően vitték át a ceglédi fogdába.
A védők hangsúlyozták, hogy az őrizetbe vételhez törvényi feltételeknek kell teljesülniük.
Hankó Balázs kora reggel panaszt nyújtott be az intézkedéssel szemben.
Az Origo úgy értesült, hogy az ügyészség szerdán tesz indítványt a képviselő ügyében, a nyomozási bíró pedig csütörtökön dönt arról, hogy szükség van-e Hankó Balázs letartóztatására.