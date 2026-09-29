Elvitték Kecskemétről Hankó Balázst

Az őrizetbe vett képviselő, Hankó Balázs már nem Kecskeméten tartózkodik, a Tv2 kedd esti híradójának információi szerint Cegléden tartják fogva – írja az Index. A politikus hétfőn a Fidesz parlamenti frakcióirodájában várta a hatóságokat, képviselőtársai és családja társaságában. Magyar Péter eközben az ülésteremben úgy fogalmazott: Az egész magyar sajtó és a magyar emberek is szeretnék tudni, hol bújtatják Hankó Balázst.

Hankó Balázs kihallgatása mintegy négy órán át tartott, és a hajnali órákig húzódott (Fotó: ATTILA VOLGYI / XINHUA)

Négyórás kihallgatás után szállíthatták Ceglédre Hankó Balázst

A volt miniszter hétfő este kapta meg az ügyészségi idézést, ezt követően hagyta el az Országházat. Távozásakor az őt szállító sofőr először még a képviselő nélkül indult el, Hankó végül a papírok átvétele után maga sétált ki az épületből.

Ezután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épületében jelent meg, ahol fegyveres őrök várták, és őrizetbe vették. Ügyvédje hétfő este arról tájékoztatott, hogy az ügy érdemi eljárási cselekményei Bács-Kiskun vármegyében folytatódnak.