Kiderült, hová vitték Hankó Balázst

Miután Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn felfüggesztette az NKA-ügy miatt az Országgyűlés, még aznap este őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Telex megkeresésére az egykori kulturális és innovációs miniszter ügyvédje elárulta: a politikust ma elszállították Kecskemétre.

Így búcsúzott feleségétől Hankó Balázs korábbi miniszter, akit őrizetbe vettek hétfő este (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

Illogikus módon ügyfelemet a NAV Huszti úti objektumában, ahová az idézést kaptuk, és aminek természetesen eleget tettünk, őrizetbe vették, majd a NAV bevetési egysége Kecskemétre szállította, ahol éjjel eljárási cselekményekre került sor

– mondta Tóth M. Gábor védő.

Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA-ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni.

Mint megírtuk, Hankó Balázs mellett egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállította az ügyészség.

Mivel gyanúsítják Hankó Balázst?

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden közölte: a volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap egyik ideiglenes kollégiumán keresztül olyan támogatásokat fizettek ki, amelyeket nem az alap törvényben meghatározott céljaira használtak fel.

A megalapozott gyanú szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között összesen 1079 esetben használták fel szabálytalanul az NKA által kezelt vagyont.

Az ügyészség számítása szerint ezzel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A hatóság állítása szerint a támogatások egy része a 2026-os országgyűlési választás kampányköltségeit, illetve a kérelmezők személyes céljait szolgálta. A gyanú szerint olyan kettős döntési rendszer működött, amelyben a hivatalos eljárás és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól.

Hankó Balázs korábban visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat, és azt állította, hogy az NKA támogatásait jogszerűen osztották szét.