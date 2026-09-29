Hankó Balázs: Kultúrpolitikai harc folyik, aminek politikai áldozatai vannak – exkluzív interjú élőben az Origón!

Miért adott interjút az őrizetbe vétele előtt?

Hankó Balázs azért vállalta az előre felvett interjút, mert – mint mondta – őrizetbe vétele után már nem tudna a nyilvánossághoz fordulni.

A volt kulturális és innovációs miniszter szerint a Nemzeti Kulturális Alap támogatási döntései jogszerűek voltak.

Az ellene folyó ügyet „politikai koncepciós eljárásnak” nevezte, amely mögött szerinte egyszerre áll kultúrpolitikai vita és politikai leszámolás.

Honnan származott a 17 milliárd forint?

Hankó magyarázata szerint a vitatott 17 milliárd forint az NKA fel nem használt forrásaiból származott. Azt mondta, az alap az ötöslottó bevételeiből is részesül, a korábbi években pedig nem költhette el a teljes rendelkezésére álló összeget. A kormány arról döntött, hogy a maradványból 10, majd további 7 milliárd forintot kulturális célokra szabadít fel.

A volt miniszter hangsúlyozta: állítása szerint a kormány a pénz felhasználásának célját határozta meg, arról nem döntött, hogy mely szervezetek kapjanak támogatást.

A forrást a népszerű kultúra támogatására, országos elosztásban és az intézményfinanszírozástól elkülönítve szánták. Ezt követően az NKA bizottsága biztosította az összeget egy olyan ideiglenes kollégiumnak, amely Hankó szerint már 2024 vége óta működött.

Hankó a támogatások titkosságára vonatkozó állítást is visszautasította. Arra hivatkozott, hogy a közösségépítést támogató program felhívása az NKA honlapján elérhető volt, és szerinte az interjú idején is megtalálható volt.

Kik kaptak támogatást?

A politikus szerint összesen 1087 szervezet részesült támogatásban. Állítása alapján ezek 82 százaléka vidéki, több mint 300 támogatott szervezet pedig ötezer fő alatti településen működik.

Az átlagos támogatási összeg 15 millió forint volt; a programok között közösségi eseményeket, könnyűzenei produkciókat, fesztiválokat és emlékévi rendezvényeket sorolt fel.

Hankó úgy látja, az ügy nyilvánosságában néhány ismert előadó és nagy összegű támogatás került előtérbe, miközben a kisebb települések programjairól jóval kevesebb szó esik.

Azt állította, a támogatási döntéseknek nem volt feltétele a pályázók pártpolitikai kötődése.

Ha valaki fideszes művész, az főben járó bűn? Ha meg valaki fideszes művésznek kulturális támogatást ad, azért börtön jár?”

– fogalmazott, így jellemezve azt, ahogyan szerinte az ügyet politikai ellenfelei kezelik.