Megszólalt Hankó Balázs felesége, mindenben férje mellett áll

— A gyerekekkel együtt, a mai napon, idejöttünk az Országházba, hogy Balázs mellett álljunk, mert teljes mellszélességgel, a családunk, barátaink, a tágabb családunk, mellette áll – mondta Hankó Balázs felesége a Hír Tv-nek nyilatkozva.

Megszólalt Hankó Balázs felesége, a családjától is elbúcsúzott a volt miniszter, mielőtt a NAV Huszti úti épületébe ment, ahol őrizetbe vették Fotó: Facebook

„A gyerekekkel együtt, a mai napon, idejöttünk az Országházba, hogy Balázs mellett álljunk, mert teljes mellszélességgel, a családunk, barátaink, a tágabb családunk, mellette áll. Szerettük volna az utolsó pillanatokat is vele tölteni és szívszorító érzés, és infarktus közeli helyzet is voltak számomra a nap folyamán, amikor mondjuk így, kísértem őt, olyan, minthogyha egy temetésre, olyan, mint amikor az ember a házastársát temeti” – fogalmazott a politikus felesége.

Hogy mit üzenek? Most egy dolog van a szívemben egy hete, mi keresztény család vagyunk és az a szent írású mondat van a szívemben, amit Jézus a kereszten mondott: Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják mit cselekszenek

– tette hozzá.

Hankó Balázs mentelmi jogát ma függesztette fel a parlament. A politikus este ment a NAV Huszti úti épületébe, ahol őrizetbe vették. A Hír Tv riportere az épület elől jelentkezett élőben, és arról számolt be, hogy a Hankó Balázzsal szembeni kényszerintézkedésre az épületben került sor, ahová a volt miniszter idézésre érkezett.