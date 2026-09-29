Fidesz–KDNP: Hankó Balázs meghurcolásával szintet lépett az önkényuralmi rendszer kiépítése

Magyar Péter és a Tisza Párt koncepciós eljárások indításával újabb szintet lépett az önkényuralmi rendszer kiépítésében Magyarországon – közölte a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja, miután eljárás indult Hankó Balázs volt miniszterrel szemben. Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője és Gál Kinga, a delegáció elnöke az Európai Parlament képviselőinek küldött levelében azt írta: az új hatalom korábban alkotmányos puccsot hajtott végre Magyarországon, most pedig a politikai ellenzék erőszakos felszámolása érdekében koncepciós eljárásokat indított.
A fideszes politikusok felidézték: az új parlamenti többség visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotással, Európában példátlan módon
- megakadályozta, hogy az ellenzék vezetője visszatérhessen a miniszterelnöki posztra,
- az ellenzéki politikusok közéletből való eltávolítása érdekében súlyosan korlátozta a magyar polgárok választójogát,
- a mandátumának lejárta előtt három évvel egy tollvonással leváltotta az államfőt, és
- hasonló módon az Alkotmánybíróság több tagját, köztük az elnökét is eltávolították tisztségéből.
Eljárás Hankó Balázs ellen
A Fidesz–KDNP küldöttsége szerint Magyar Péter két hónappal ezelőtt az Országgyűlés ülésén nyilvánosan megvádolta és börtönnel fenyegette Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselőt. Hozzátették:
amikor Hankó Balázs szólásra jelentkezett, hogy visszautasítsa az ellene megfogalmazott vádakat, Magyar Péter arra utasította a házelnököt, hogy vonja meg tőle a szót, a Tisza képviselőit pedig a volt fideszes kulturális miniszter nyilvános megalázására szólította fel.
A levél szerint ezt követően mondvacsinált okokkal koncepciós eljárást indítottak Hankó Balázzsal szemben, amelynek megindítását Magyar Péter előre bejelentette Facebook-oldalán. Deutsch Tamás és Gál Kinga szerint ez durván sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét. A tiszás parlamenti többség gyorsított eljárásban már döntött is a volt fideszes kulturális miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Hankó Balázs az ország nyilvánossága előtt pontról pontra cáfolta az ellene felhozott hamis vádakat – emlékeztettek.
A Fidesz–KDNP politikusai levelükben azt írták:
Magyarországon a gyűlöleten és a megfélemlítésen alapuló, a hatalommal való mindennapi visszaélésre épülő önkényuralmi rendszer kiépítése zajlik.
Állításuk szerint bevett gyakorlattá vált, hogy Magyar Péter nyíltan utasítja a rendőrséget és az ügyészséget, az általuk koncepciósnak nevezett eljárások célja pedig az ellenzék teljes felszámolása.
A Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációja elítéli ezeket a durva hatalmi visszaéléseket és kiáll az önkény áldozatai mellett
– fogalmazott Gál Kinga és Deutsch Tamás, hozzátéve: kiállnak elveik, értékeik és politikai közösségük valamennyi tagja mellett.