Fidesz–KDNP: Hankó Balázs meghurcolásával szintet lépett az önkényuralmi rendszer kiépítése

Magyar Péter és a Tisza Párt koncepciós eljárások indításával újabb szintet lépett az önkényuralmi rendszer kiépítésében Magyarországon – közölte a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja, miután eljárás indult Hankó Balázs volt miniszterrel szemben. Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője és Gál Kinga, a delegáció elnöke az Európai Parlament képviselőinek küldött levelében azt írta: az új hatalom korábban alkotmányos puccsot hajtott végre Magyarországon, most pedig a politikai ellenzék erőszakos felszámolása érdekében koncepciós eljárásokat indított.

Hankó Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

A fideszes politikusok felidézték: az új parlamenti többség visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotással, Európában példátlan módon

megakadályozta, hogy az ellenzék vezetője visszatérhessen a miniszterelnöki posztra,

az ellenzéki politikusok közéletből való eltávolítása érdekében súlyosan korlátozta a magyar polgárok választójogát,

a mandátumának lejárta előtt három évvel egy tollvonással leváltotta az államfőt, és

hasonló módon az Alkotmánybíróság több tagját, köztük az elnökét is eltávolították tisztségéből.

Eljárás Hankó Balázs ellen

A Fidesz–KDNP küldöttsége szerint Magyar Péter két hónappal ezelőtt az Országgyűlés ülésén nyilvánosan megvádolta és börtönnel fenyegette Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselőt. Hozzátették:

amikor Hankó Balázs szólásra jelentkezett, hogy visszautasítsa az ellene megfogalmazott vádakat, Magyar Péter arra utasította a házelnököt, hogy vonja meg tőle a szót, a Tisza képviselőit pedig a volt fideszes kulturális miniszter nyilvános megalázására szólította fel.

A levél szerint ezt követően mondvacsinált okokkal koncepciós eljárást indítottak Hankó Balázzsal szemben, amelynek megindítását Magyar Péter előre bejelentette Facebook-oldalán. Deutsch Tamás és Gál Kinga szerint ez durván sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét. A tiszás parlamenti többség gyorsított eljárásban már döntött is a volt fideszes kulturális miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Hankó Balázs az ország nyilvánossága előtt pontról pontra cáfolta az ellene felhozott hamis vádakat – emlékeztettek.