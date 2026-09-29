Levélben üzengetett egymásnak Hankó Balázs és Forsthoffer Ágnes

Levélben bocsátkozott vitába Forsthoffer Ágnes házelnök és Hankó Balázs hétfőn, amíg az ellenzéki képviselő a frakcióirodában várta a rendőrség idézését – számolt be a történtekről a Fidesz. Mint az Origo beszámolt róla, az egykori miniszter mentelmi jogát – Seszták Miklós KDNP-s képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogával együtt – hétfőn délelőtt függesztette fel a parlament.

Levélben keveredett vitába Forsthoffer Ágnes házelnök és Hankó Balázs hétfőn (Forrás: Facebook)

A házelnök este egy videóban azt ecsetelte, hogy Hankó Balázs azért tartózkodik az épületben, mivel tudja, „az Országház épülete a védelméül szolgálhat”. Közölte: az Országgyűlésről szóló törvény szerint az országgyűlési őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást, illetve kényszerintézkedést. Arra sem jogosult, hogy más hatóság megkeresésére bárkit előállítson és a nyomozó hatóságnak átadjon. Arra kérte Hankó Balázst, hagyja el a parlament épületét, és ne használja gyermekeit „élő pajzsként”.

Forsthoffer Ágnes levelet is írt Hankó Balázsnak, akinek válaszát a Fidesz közzé tette hétfőn este. A válaszlevélben Hankó hangsúlyozta, a haza és a nemzet szolgálatának céljával lett képviselő.

Most a legnagyobb szolgálatot kéri tőlem a hazám, hogy szabadságomat és becsületemet áldozzam fel azért, hogy megmutassam az önkény igazi arcát

– írta, majd újfent hangsúlyozta: nem bujkál.

Hankó Balázs nem menekült el az idézés elől

„Politikus vagyok, és politikusként hozott döntéseimért – kizárólag politikai okokból – vonnak eljárás alá. Elvárható lett volna, hogy az Országgyűlésben vegyenek őrizetbe” – folytatta Hankó Balázs a levelet.

Elvárható lett volna Öntől, mint hazánk második méltóságától, hogy az Országgyűlést nem az önkény elleplezésére használja

– üzente Forsthoffer Ágnesnek, majd azzal nyomatékosította a mondanivalóját, hogy sajnálja ezt mondani, de a Tisza Párt használja „spanyolfalnak a Parlament épületét”.

Levele végén leszögezte: amennyiben idézést kap, annak eleget tesz. Majd kiemelte, hogy mivel erre 19 óra 20 perckor sor került, ezért a megjelölt időpontban és helyszínen a nyomozók rendelkezésére áll. Ez így is történt, még aznap este őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. Mint megírtuk, az egykori kulturális és innovációs miniszter ügyvédje elárulta: a politikust ma elszállították Kecskemétre.