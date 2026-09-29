Fontos bejelentést tett Orbán Viktor Hankó Balázs kapcsán

Exkluzív interjú Hankó Balázzsal. Este 8-kor itt, a Facebookon és a HírTv-n – olvasható Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében.

Hankó Balázs - Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Hankó Balázs előzetesben

Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, miután a politikus megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Hír TV információi szerint Hankó korábbi államtitkárával, Varga-Bajusz Veronikával szemben is intézkedtek a hatóságok.

Emellett Seszták Miklóst is őrizetbe vették hétfőn.

Komoly jogállamisági kérdéseket vet fel a parlamenti döntés az alkotmányjogász szerint

Ahogy az Origo is beszámolt róla, mozgalmas és politikailag kiélezett napot zárt hétfőn az Országgyűlés, miután három képviselő mentelmi jogáról is döntöttek. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a friss parlamenti események, köztük a mentelmi jogok kérdése is több ponton is jogállamisági kérdéseket vetnek fel.