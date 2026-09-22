Bóka János: Hankó Balázs ellen koncepciós eljárás zajlik

Bóka János videóban közölte, hogy szerinte koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs ellen, és ezt a politikai önkény legújabb megnyilvánulásának nevezte. A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy az ügyészség kezdeményezte Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését az NKA támogatásaival összefüggő nyomozás miatt. Mint korábban beszámoltunk róla, Hankó Balázs kultúrpolitikai támadásnak nevezte az ellene folyó ügyet.

Bóka János szerint koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs ellen (Fotó: Facebook/Hankó Balázs)

Az ügyészség Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte

A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes az Országgyűlés elnökénél kezdeményezte Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség közlése szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt

hűtlen kezelés miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként került sor az indítványra.

Az ügyészség állítása szerint a nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs, az alap akkori elnöke irányításával arra használták fel, hogy az ideiglenes kollégium rendelkezése alá került vagyont a jogszabályban és az alapító határozatban meghatározott céltól eltérően használják fel.

A hatóság szerint a 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre benyújtott kérelmeket érdemi elbírálás nélkül teljesítették, és a támogatásokat a 2026-os országgyűlési választás kampányköltségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították. Az ügyészség szerint Hankó Balázs és társai kettős eljárásrendet alakítottak ki, amelyben a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól. A közlemény szerint a támogatásokról ténylegesen nem az ideiglenes kollégium döntött, hanem Hankó Balázs, illetve esetlegesen mások.

A nyomozásban vizsgált időszakban, 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között az ügyészség szerint 1079 esetben használták fel az NKA által kezelt vagyont a törvényben meghatározott céloktól eltérően. Az ügyészség állítása szerint ezzel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.