Hankó Balázs letartóztatásáról holnapután dönt a bíróság

Kecskemét közelében, egy rendőrségi fogdában tartják fogva Hankó Balázst – tudta meg az Origo. Miután az Országgyűlés megvonta az országgyűlési képviselő mentelmi jogát, a volt innovációs miniszter estig a Parlament épületében tartózkodott, majd önként elhagyta. Nem sokkal később besétált a NAV-hoz, ahol őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították.

Hankó Balázs letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság (Forrás: Facebook)

Hogy az ügyészség kezdeményezi-e a képviselő letartóztatását, szerdán dől el.

– Az ezzel kapcsolatos döntés folyamatban van. Amint lesz indítvány, és megérkezik a bíróságra, kiadunk egy sajtóközleményt. A bírósági ülés csütörtök délelőttre várható. Előtte idő előtti lenne konkrétumokat közölni – mondta az Origónak Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Hankó Balázs tiszta ruhát kaphat

A büntetőeljárási törvény szerint ha valakit őrizetbe vesznek, 72 óráig tarthatják fogva. Ennyi idő áll rendelkezésre, hogy eldöntsék, a szökés, illetve elrejtőzés, a bűnismétlés, vagy akár a tanúk befolyásolásának veszélye miatt csakis a letartóztatás szolgálja a nyomozás érdekeit, vagy elegendő a bűnügyi felügyelet elrendelése. Ezt köthetik ingatlanhoz, régebben ezt a fajta kényszerintézkedést nevezték házi őrizetnek, vagy földrajzi egységhez, ezt hívták lakhelyelhagyási tilalomnak. Természetesen jelenleg az sem kizárt, hogy a politikus szabadlábon védekezhet majd.

Amennyiben Hankó Balázst letartóztatják, nagy valószínűséggel átszállítják egy büntetés-végrehajtási intézetbe, de bizonyos esetekben

előfordul, hogy a kényszerintézkedést normál rendőrségi fogdában hajtják végre.

Az Origo információi szerint a volt miniszter családját a hatóság hivatalból értesítette az őrizetbevétel tényéről, és Hankó Balázs felesége már vitt is váltóruhát a fogdába.