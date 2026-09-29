Hankó Balázs nem adja vissza a mandátumát

Szóba sem jöhet a képviselői mandátum visszaadása, mert ez az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint Hankó Balázs politikai fogoly, aki nem követett el semmilyen bűncselekményt.
A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly, és képviselői mandátumának visszaadása az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené, így szóba sem jöhet – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Hankó Balázs politikai fogoly
Havasi Bertalan arról, hogy mi lesz a sorsa a Fidesz országgyűlési képviselője mandátumának, kijelentette:
Hankó Balázs politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el,
és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni.
Rámutatott: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!