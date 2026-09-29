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hankó balázs

Hankó Balázs nem adja vissza a mandátumát

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Szóba sem jöhet a képviselői mandátum visszaadása, mert ez az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint Hankó Balázs politikai fogoly, aki nem követett el semmilyen bűncselekményt.
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hankó balázsfideszhavasi bertalanmandátumképviselő

A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly, és képviselői mandátumának visszaadása az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené, így szóba sem jöhet – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hankó Balázs
Hankó Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázs politikai fogoly

Havasi Bertalan arról, hogy mi lesz a sorsa a Fidesz országgyűlési képviselője mandátumának, kijelentette:

Hankó Balázs politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el,

és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni.

Rámutatott: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben.

 

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