Hankó Balázs nem adja vissza a mandátumát

A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly, és képviselői mandátumának visszaadása az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené, így szóba sem jöhet – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hankó Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázs politikai fogoly

Havasi Bertalan arról, hogy mi lesz a sorsa a Fidesz országgyűlési képviselője mandátumának, kijelentette:

Hankó Balázs politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el,

és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni.

Rámutatott: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben.