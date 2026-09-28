Őrizetbe vették Hankó Balázst

A Hír TV riportere a NAV Huszti úti épülete elől jelentkezett élőben, és arról számolt be, hogy a Hankó Balázzsal szembeni kényszerintézkedésre az épületben került sor, ahová a volt miniszter idézésre érkezett. Látható volt, ahogy Hankó Balázs elbúcsúzik Bóka Jánostól, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjétől, majd belép a NAV épületébe, amelyet a hatóság bevetési igazgatóságának tagjai őriztek.

Így búcsúzott feleségétől Hankó Balázs korábbi miniszter, akit őrizetbe vettek hétfő este (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

Hankó Balázst a Parlamentből a NAV-hoz idézték

Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés. A volt kulturális és innovációs miniszter ezt követően a Fidesz-frakció irodájában maradt, és többször is jelezte, hogy nem bujkál, hanem a hatóságok rendelkezésére áll. A parlamentben közben komoly vita alakult ki arról, hogy Hankó miért maradt az Országházban. A politikus korábban azt mondta, ha a hatóságok intézkedni akarnak vele szemben, akkor a mukahelyéről tegyék.

Este végül megérkezett az ügyészségi idézés, Hankó pedig elhagyta a Parlamentet. Forsthoffer Ágnes házelnök korábban arra szólította fel, hogy működjön együtt a nyomozóhatósággal. A volt miniszter ezt követően