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Őrizetbe vették Hankó Balázst

Rendkívüli

„Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek”– Orbán Viktor üzent a magyaroknak

Hankó Balázs

Őrizetbe vették Hankó Balázst

24 perce
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Hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, miután a politikus megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Hír TV információi szerint Hankó korábbi államtitkárával, Varga-Bajusz Veronikával szemben is intézkedtek a hatóságok.
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Hankó Balázsmentelmi jogőrizetbe vétel

A Hír TV riportere a NAV Huszti úti épülete elől jelentkezett élőben, és arról számolt be, hogy a Hankó Balázzsal szembeni kényszerintézkedésre az épületben került sor, ahová a volt miniszter idézésre érkezett. Látható volt, ahogy Hankó Balázs elbúcsúzik Bóka Jánostól, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjétől, majd belép a NAV épületébe, amelyet a hatóság bevetési igazgatóságának tagjai őriztek. 

Így búcsúzott feleségétől Hankó Balázs korábbi miniszter, akit őrizetbe vettek hétfő este (Forrás: Facebook/Deák Dániel)
Így búcsúzott feleségétől Hankó Balázs korábbi miniszter, akit őrizetbe vettek hétfő este (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

Hankó Balázst a Parlamentből a NAV-hoz idézték

Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés. A volt kulturális és innovációs miniszter ezt követően a Fidesz-frakció irodájában maradt, és többször is jelezte, hogy nem bujkál, hanem a hatóságok rendelkezésére áll. A parlamentben közben komoly vita alakult ki arról, hogy Hankó miért maradt az Országházban. A politikus korábban azt mondta, ha a hatóságok intézkedni akarnak vele szemben, akkor a mukahelyéről tegyék.

Este végül megérkezett az ügyészségi idézés, Hankó pedig elhagyta a Parlamentet. Forsthoffer Ágnes házelnök korábban arra szólította fel, hogy működjön együtt a nyomozóhatósággal. A volt miniszter ezt követően 

a NAV Huszti úti épületéhez ment, ahol a Hír TV információi szerint őrizetbe vették. A csatorna szerint Hankó korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.

Galéria: Forsthoffer Ágnes felszólította Hankó Balázst, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál már vártak rá
Fotó: NAV
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Forsthoffer Ágnes felszólította Hankó Balázst, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál már vártak rá

 

 

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