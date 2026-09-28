Takács Péter: Azt a látszatot próbálják kelteni, mintha Hankó Balázs elrejtőzött volna a hatóságok elől

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztésével hétfőn új szakaszba lépett az NKA-ügy, ám a parlamenti döntést követően nem az történt, amire a Tisza számított. Míg Seszták Miklós a mentelmi jogának felfüggesztése után bement az ügyészségre, Hankó Balázs a parlamentben maradt, és jelezte, hogy áll a hatóságok rendelkezésére.
Hankó Balázs ott van, ahol a hatóságok keresik
Takács Péter hétfő délután a parlament folyosóján tartott rövid sajtótájékoztatót, ahol a korábbi miniszter ügye került a középpontba. A korábbi egészségügyi államtitkár szerint Hankó Balázs a frakcióirodában van, előtte a laptopja, vagyis dolgozik, és továbbra is várja a hatóságokat. Takács szerint akár az is előfordulhat, hogy a volt miniszter éjszakára is az Országházban marad.
Takács szerint a képviselő helyzete azért is különös, mert miközben
a Tisza azt próbálja a közvélemény elé tárni, hogy Hankó elrejtőzött a hatóságok elől, ő valójában nyilvánosan közölte, hogy a parlamentben marad.
A politikus egy fotót is közzétett Hankóról, amelyen a képviselő a Fidesz frakcióirodájában dolgozik. A bejegyzéshez ironikusan azt írta: „Így »bujkál« Hankó Balázs!”
Takács szerint
a rendőrség kérelme már órákkal korábban megérkezett az Országgyűlés elnökének hivatalába. A frakciót erről tájékoztatták is, vagyis szerinte minden érintett tudta, hogy a hatóságok intézkedni kívánnak.
A politikus úgy véli, Forsthoffer Ágnes Magyar Péter miniszterelnök politikai utasítására nem engedi be a rendőröket az Országházba. Takács szerint ezzel párhuzamosan azt a látszatot próbálják kelteni, mintha Hankó Balázs elrejtőzött volna a hatóságok elől. Takács szerint éppen ezért volt különösen visszás Magyar Péter parlamenti felszólalása, amelyben a miniszterelnök azzal vádolta a Fidesz-frakciót, hogy egy, a mentelmi jogától megfosztott képviselőt bújtat a Parlamentben. Takács ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy Hankó éppen azért maradt a parlamentben, mert korábban kijelentette: áll a vizsgálat elébe, és ha a hatóságok intézkedni akarnak vele szemben, megtalálják.
Hankó a mentelmi jogának felfüggesztése után közölte, hogy nem hagyja el az Országházat, amíg nem derül ki, milyen intézkedést kívánnak vele szemben foganatosítani. A volt miniszter egyértelművé tette, hogy nem kíván kitérni a hatóság elől:
Ha el akarnak vinni, innen, a munkahelyemről tegyék”
– fogalmazott.
Takács Péter szerint más Hankó és Seszták ügye
A sajtótájékoztatón Takács Pétert Seszták Miklós helyzetéről is kérdezték. A két politikus mentelmi jogát ugyanazon a napon függesztette fel az Országgyűlés, Takács szerint azonban az ügyük között lényeges különbségek vannak. Hankó Balázs ügyében az NKA működésével kapcsolatban folyik eljárás. Az ügyészség azért kérte a mentelmi jog felfüggesztését, mert a gyanú szerint az NKA forrásait nem jogszerűen használták fel. Hankó ezzel szemben koncepciós, politikai megrendelésre zajló eljárásról beszél, ugyanakkor azt is kijelentette, hogy kész tisztázni magát az igazságszolgáltatás előtt.
Seszták Miklós esetében más jellegű eljárásról van szó. Takács szerint itt az általa korábban felügyelt ágazatban történt visszaélésgyanús ügy miatt vonták be a volt minisztert az eljárásba. A politikus hangsúlyozta, hogy szerinte ebből még nem következik Seszták személyes bűnössége. Takács egy példával is érzékeltette álláspontját: szerinte ha egy nagy állami rendezvény, például az augusztus 20-i tűzijáték után történne valamilyen visszaélés, ugyanilyen logika alapján az illetékes minisztert is be lehetne vonni az eljárásba pusztán azért, mert ő felügyelte az adott területet.