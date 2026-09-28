Takács Péter: Azt a látszatot próbálják kelteni, mintha Hankó Balázs elrejtőzött volna a hatóságok elől

Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztésével hétfőn új szakaszba lépett az NKA-ügy, ám a parlamenti döntést követően nem az történt, amire a Tisza számított. Míg Seszták Miklós a mentelmi jogának felfüggesztése után bement az ügyészségre, Hankó Balázs a parlamentben maradt, és jelezte, hogy áll a hatóságok rendelkezésére.

Hankó Balázs a Fidesz frakcióirodájában várakozik, miután felfüggesztették a mentelmi jogát (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Hankó Balázs ott van, ahol a hatóságok keresik

Takács Péter hétfő délután a parlament folyosóján tartott rövid sajtótájékoztatót, ahol a korábbi miniszter ügye került a középpontba. A korábbi egészségügyi államtitkár szerint Hankó Balázs a frakcióirodában van, előtte a laptopja, vagyis dolgozik, és továbbra is várja a hatóságokat. Takács szerint akár az is előfordulhat, hogy a volt miniszter éjszakára is az Országházban marad.

Takács szerint a képviselő helyzete azért is különös, mert miközben

a Tisza azt próbálja a közvélemény elé tárni, hogy Hankó elrejtőzött a hatóságok elől, ő valójában nyilvánosan közölte, hogy a parlamentben marad.

A politikus egy fotót is közzétett Hankóról, amelyen a képviselő a Fidesz frakcióirodájában dolgozik. A bejegyzéshez ironikusan azt írta: „Így »bujkál« Hankó Balázs!”

Takács szerint

a rendőrség kérelme már órákkal korábban megérkezett az Országgyűlés elnökének hivatalába. A frakciót erről tájékoztatták is, vagyis szerinte minden érintett tudta, hogy a hatóságok intézkedni kívánnak.

A politikus úgy véli, Forsthoffer Ágnes Magyar Péter miniszterelnök politikai utasítására nem engedi be a rendőröket az Országházba. Takács szerint ezzel párhuzamosan azt a látszatot próbálják kelteni, mintha Hankó Balázs elrejtőzött volna a hatóságok elől. Takács szerint éppen ezért volt különösen visszás Magyar Péter parlamenti felszólalása, amelyben a miniszterelnök azzal vádolta a Fidesz-frakciót, hogy egy, a mentelmi jogától megfosztott képviselőt bújtat a Parlamentben. Takács ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy Hankó éppen azért maradt a parlamentben, mert korábban kijelentette: áll a vizsgálat elébe, és ha a hatóságok intézkedni akarnak vele szemben, megtalálják.