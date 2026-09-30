A Tisza-kormány átlépett egy határt – az elemző szerint Hankó Balázs ügyéhez hasonlót utoljára a negyvenes években láttunk

– A hatalom elég durva határátlépést követett el hétfőn: megtették, amiről csak remélni lehetett, hogy nem fogják megtenni – mondta lapunknak Hankó Balázs előállításáról Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Mint arról az Origo beszámolt, az egykori miniszter mentelmi jogát – Seszták Miklós KDNP-s képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogával együtt – hétfőn délelőtt függesztette fel a parlament, majd a képviselőt még aznap este őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Telex megkeresésére az egykori kulturális és innovációs miniszter ügyvédje elárulta: a politikust átvitték Kecskemétre. Az Origo úgy értesült, hogy az ügyészség szerdán nyújtja be indítványát, amiről a bíróság csütörtökön hoz döntést, és eldől, hogy letartóztatják-e Hankó Balázst.
Dornfeld László az ügy kapcsán felidézte: utoljára a negyvenes évek második felében volt olyan Magyarországon, hogy a regnáló hatalom rendőrségi eszközökkel akarta kriminalizálni az ellenzéki politizálást és az ellenzéki politikusokat, és mindenféle kreált, koncepciós eljárásokban próbálta elítéltetni őket, hogy az ellenzékét teljes egészében kikapcsolja az ország működéséből. Ilyet utoljára a kommunisták és Rákosiék csináltak.
– Ez szerintem elképesztő, és minden jó érzésű embernek el kell tolnia magától, fel kell háborodnia. Ez az ügy azt mutatja, hogyan tervezik az országot az elkövetkező években irányítani, és hogyan akarják az uralmat megszerezni– hangsúlyozta.
Ugyanakkor joggal merül fel a kérdés: mi van akkor, ha az ügyészség valóban törvényes módon jár el, és a büntetőeljárásnak van jogalapja? Az elemző ennek kapcsán emlékeztetett: Magyar Péter miniszterelnök a nyilvánosságon keresztül gyakorol nyomást a hatóságokra. Felidézte,
Hankó Balázst már az eljárás kezdete előtt bűnözőnek nevezte, illetve vasárnap este már közösségi oldalán arról írt, hogy őrizetbe fogják venni, és „kattan a bilincs” – ezt pedig nyugodtan lehet a hatóságokra nehezedő politikai nyomásgyakorlásként értelmezni.
– Sejthető, hogy egy eljárás mennyire szakmai és tiszta ilyen esetben. Elképesztő, ahogy Magyar Péter kommunikál a nyilvánossághoz ebben a kérdésben, és a bűnüldöző szervekre akkora nyomást gyakorol ezáltal, hogy szerintem ki lehet zárni, hogy az ügyészség ténylegesen csak szakmai alapon döntsön – hangsúlyozta Dornfeld László.
Mivel gyanúsítják pontosan Hankó Balázst?
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden közölte: a volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap egyik ideiglenes kollégiumán keresztül olyan támogatásokat fizettek ki, amelyeket nem az alap törvényben meghatározott céljaira használtak fel.
A megalapozott gyanú szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között összesen 1079 esetben használták fel szabálytalanul az NKA által kezelt vagyont.
Az ügyészség számítása szerint ezzel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A hatóság állítása szerint a támogatások egy része a 2026-os országgyűlési választás kampányköltségeit, illetve a kérelmezők személyes céljait szolgálta. A gyanú szerint olyan kettős döntési rendszer működött, amelyben a hivatalos eljárás és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól.
Hankó Balázs visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat, és azt állította, hogy az NKA támogatásait jogszerűen osztották szét. A Hír TV műsorában tegnap este exkluzív interjút közölt a miniszterrel, amelyet még az őrizetbe vétele előtt vettek fel.