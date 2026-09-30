A Tisza-kormány átlépett egy határt – az elemző szerint Hankó Balázs ügyéhez hasonlót utoljára a negyvenes években láttunk

– A hatalom elég durva határátlépést követett el hétfőn: megtették, amiről csak remélni lehetett, hogy nem fogják megtenni – mondta lapunknak Hankó Balázs előállításáról Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Mint arról az Origo beszámolt, az egykori miniszter mentelmi jogát – Seszták Miklós KDNP-s képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogával együtt – hétfőn délelőtt függesztette fel a parlament, majd a képviselőt még aznap este őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Telex megkeresésére az egykori kulturális és innovációs miniszter ügyvédje elárulta: a politikust átvitték Kecskemétre. Az Origo úgy értesült, hogy az ügyészség szerdán nyújtja be indítványát, amiről a bíróság csütörtökön hoz döntést, és eldől, hogy letartóztatják-e Hankó Balázst.

Így búcsúzott feleségétől Hankó Balázs korábbi miniszter, akit őrizetbe vettek hétfő este (Forrás: Facebook)

Dornfeld László az ügy kapcsán felidézte: utoljára a negyvenes évek második felében volt olyan Magyarországon, hogy a regnáló hatalom rendőrségi eszközökkel akarta kriminalizálni az ellenzéki politizálást és az ellenzéki politikusokat, és mindenféle kreált, koncepciós eljárásokban próbálta elítéltetni őket, hogy az ellenzékét teljes egészében kikapcsolja az ország működéséből. Ilyet utoljára a kommunisták és Rákosiék csináltak.

– Ez szerintem elképesztő, és minden jó érzésű embernek el kell tolnia magától, fel kell háborodnia. Ez az ügy azt mutatja, hogyan tervezik az országot az elkövetkező években irányítani, és hogyan akarják az uralmat megszerezni– hangsúlyozta.

Ugyanakkor joggal merül fel a kérdés: mi van akkor, ha az ügyészség valóban törvényes módon jár el, és a büntetőeljárásnak van jogalapja? Az elemző ennek kapcsán emlékeztetett: Magyar Péter miniszterelnök a nyilvánosságon keresztül gyakorol nyomást a hatóságokra. Felidézte,

Hankó Balázst már az eljárás kezdete előtt bűnözőnek nevezte, illetve vasárnap este már közösségi oldalán arról írt, hogy őrizetbe fogják venni, és „kattan a bilincs” – ezt pedig nyugodtan lehet a hatóságokra nehezedő politikai nyomásgyakorlásként értelmezni.

– Sejthető, hogy egy eljárás mennyire szakmai és tiszta ilyen esetben. Elképesztő, ahogy Magyar Péter kommunikál a nyilvánossághoz ebben a kérdésben, és a bűnüldöző szervekre akkora nyomást gyakorol ezáltal, hogy szerintem ki lehet zárni, hogy az ügyészség ténylegesen csak szakmai alapon döntsön – hangsúlyozta Dornfeld László.