Forsthoffer Ágnes felszólította Hankó Balázst: „A nemzet háza nem búvóhely”

Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn felfüggesztette az Országgyűlés az ellene indult büntetőeljárás miatt. Az ügyészség szeptember 22-én kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt.

Hankó Balázs távozott a Parlamentből, Forsthoffer Ágnes felszólította Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Forsthoffer Ágnes hétfőn közzétett videójában reagált arra, hogy a volt kulturális és innovációs miniszter a mentelmi jogának felfüggesztése után is az Országházban maradt. A házelnök szerint Hankó és jogi képviselője előzetesen arról tájékoztatta a közvéleményt és a nyomozóhatóságot, hogy a képviselő a Parlamentben tartózkodik.

A házelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az Országgyűlésről szóló törvény alapján az Országgyűlési Őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást vagy kényszerintézkedést, és más hatóság megkeresésére sem jogosult bárkit előállítani és a nyomozóhatóságnak átadni.

Forsthoffer szerint azonban a parlamenti épületben való tartózkodás nem válhat a büntetőeljárás akadályozásának eszközévé. Úgy fogalmazott: „A nemzet háza nem búvóhely”, az Országház a népképviselet szabadságát védi, és nem arra szolgál, hogy egyes képviselőket megóvjon a törvény alkalmazásától.

Forsthoffer Ágnes szerint Hankó Balázs átlépett egy határt

Forsthoffer Ágnes szerint Hankó Balázs a parlamenti jogait használta fel arra, hogy az Országházban maradjon a mentelmi jogának felfüggesztése után. A házelnök ezt visszaélésnek nevezte, és úgy vélte, hogy a volt miniszter magatartása sérti az Országgyűlés méltóságát, valamint a parlamentbe vetett közbizalmat.

A házelnök arra is hivatkozott, hogy a képviselői eskü nem pusztán egy ünnepélyes esemény, hanem a teljes megbízatás idejére szóló erkölcsi kötelezettség. Szerinte annak, aki vállalta a jogszabályok megtartását és megtartatását, saját magának is elsőként kell alávetnie magát a jogrendnek.

Forsthoffer azt mondta, mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy az Országházat ne lehessen rövid távú politikai célokra vagy médiatartalmak előállítására felhasználni. Ezért írásban is arra kérte Hankó Balázst, hogy önként hagyja el az épületet és működjön együtt a nyomozóhatósággal.