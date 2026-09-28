Forsthoffer Ágnes felszólította Hankó Balázst: „A nemzet háza nem búvóhely”

Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn felfüggesztette az Országgyűlés az ellene indult büntetőeljárás miatt. Az ügyészség szeptember 22-én kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt.
Forsthoffer Ágnes hétfőn közzétett videójában reagált arra, hogy a volt kulturális és innovációs miniszter a mentelmi jogának felfüggesztése után is az Országházban maradt. A házelnök szerint Hankó és jogi képviselője előzetesen arról tájékoztatta a közvéleményt és a nyomozóhatóságot, hogy a képviselő a Parlamentben tartózkodik.
A házelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az Országgyűlésről szóló törvény alapján az Országgyűlési Őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást vagy kényszerintézkedést, és más hatóság megkeresésére sem jogosult bárkit előállítani és a nyomozóhatóságnak átadni.
Forsthoffer szerint azonban a parlamenti épületben való tartózkodás nem válhat a büntetőeljárás akadályozásának eszközévé. Úgy fogalmazott: „A nemzet háza nem búvóhely”, az Országház a népképviselet szabadságát védi, és nem arra szolgál, hogy egyes képviselőket megóvjon a törvény alkalmazásától.
Forsthoffer Ágnes szerint Hankó Balázs átlépett egy határt
Forsthoffer Ágnes szerint Hankó Balázs a parlamenti jogait használta fel arra, hogy az Országházban maradjon a mentelmi jogának felfüggesztése után. A házelnök ezt visszaélésnek nevezte, és úgy vélte, hogy a volt miniszter magatartása sérti az Országgyűlés méltóságát, valamint a parlamentbe vetett közbizalmat.
A házelnök arra is hivatkozott, hogy a képviselői eskü nem pusztán egy ünnepélyes esemény, hanem a teljes megbízatás idejére szóló erkölcsi kötelezettség. Szerinte annak, aki vállalta a jogszabályok megtartását és megtartatását, saját magának is elsőként kell alávetnie magát a jogrendnek.
Forsthoffer azt mondta, mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy az Országházat ne lehessen rövid távú politikai célokra vagy médiatartalmak előállítására felhasználni. Ezért írásban is arra kérte Hankó Balázst, hogy önként hagyja el az épületet és működjön együtt a nyomozóhatósággal.
A házelnök emellett azt is kifogásolta, hogy Hankó a családját is bevonta az ügy kommunikációjába, és azt állította, hogy a volt miniszter gyermekei „élő pajzsként” való használata elfogadhatatlan.
Hankó Balázs végül elhagyta a Parlamentet
Hankó Balázs hétfő este végül távozott az Országházból, miután megkapta az ügyészségi idézést. A Fidesz-frakció közlése szerint a volt miniszter 19 óra 20 perckor vette át az idézést, ezt követően pedig elindult az illetékes hatósághoz.
Hankó korábban azt mondta, hogy nem hagyja el a Parlamentet addig, amíg nem derül ki, milyen intézkedést terveznek vele szemben. A mentelmi jog felfüggesztésére az ügyészség indítványa alapján került sor; az ügyészség szerint a büntetőeljárás lefolytatására a mentelmi jog felfüggesztése után nyílhat lehetőség.
Az ügyészség gyanúja szerint a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs irányítása alatt jogellenes cselekményre használták fel. Az ügyben korábban letartóztatták Bús Balázst és Hankó egykori kabinetfőnökét, Konczos Nórát is; Konczos azóta szabadlábra került. A gyanú és az eljárás állításai nem jelentik azt, hogy Hankó Balázs bűnösségét jogerősen megállapították volna.