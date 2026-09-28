Hankó Balázs nem bujkál a parlamentben, nincs rejtegetnivalója

Interjút adott a Hír TV-nek a Fidesz-frakció parlamenti irodájából Hankó Balázs volt kulturális miniszter. Közölte, hogy nem bujkál, áll a hatóságok rendelkezésére, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. Az Országgyűlésben a miniszterelnök azzal vádolta a Fidesz képviselőcsoportját, hogy bujtatják a képviselőjüket és akadályozzák az igazságszolgáltatás munkáját. Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy rengeteg újságíró várakozik a plenáris ülés alatt az ellenzéki párt frakcióirodája előtt.
Délelőtt függesztették fel Hankó Balázs mentelmi jogát
Mint beszámoltunk róla, a parlament délelőtti rendkívüli ülésén felfüggesztette három képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és Hankó Balázs mentelmi jogát.
Az ügyészség azért kérte a volt kulturális miniszter mentelmi jogának kiadását, mivel a gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) forrásait nem jogszerűen használták fel.
A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János frakcióvezető közölte: a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja. Szerinte politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és a politikai közösségének vezetői ellen, ennek lépünk ma újabb szakaszába.
Hankó Balázs koncepciós per áldozata, vele szemben egyértelműen politikai megrendelésre zajlik eljárás, a miniszterelnök nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és ügyészséget, illetve létrehoz egy új ÁVH-t, amely ezeket a politikai eljárásokat minden jogi korlát nélkül lefolytathatja
– jelentette ki a frakcióvezető. Hankó Balázs szerint politikai koncepciós eljárás folyik ellene, az NKA-ügyben minden eljárás és döntés megfelelt a jogszabályoknak. Jelezte: a Parlament épületében marad, amíg világossá nem válik, milyen intézkedést akarnak vele szemben végrehajtani. Ha el akarnak vinni, innen, a munkahelyemről tegyék – szögezte le.
Rendőrök a Parlamentben?
Rendőrök vannak jelen az Országház épületében, ami az abszolút politikai filmszínház újabb epizódjának forgatását szolgálja – jelentette ki Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalása után a parlamentben.
Azért vannak ma rendőrök az Országház épületében, hogy ezt a politikai látványműsort még hatékonyabban le lehessen forgatni anélkül, hogy ezt bármilyen nyomozás, taktikai szempont ezt indokolná vagy az igazság kiderítéséhez és a valósághoz bármi köze legyen
– mondta a frakcióvezető, arra utalva, hogy a mentelmi jogát elvesztő Hankó Balázs az Országházban várja a hatósági intézkedéseket.
– Ez a filmszínház kizárólag arról szól, hogyan lehet politikai közösség tagjait megalázni, sértegetni, meggyalázni, őket magukat és családjukat, szeretteiket is – tette hozzá.
A miniszterelnök viszontválaszában azt mondta: ne bújtassanak súlyos korrupciós bűncselekménnyel vádolt képviselőket az országgyűlési helyiségekben. Szerinte nincsenek rendőrök a Parlament épületében, erről Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatta. A jelenlegi szabályok szerint az Országgyűlési Őrség látja el a rend védelmét az Országházban, oda más hatóságok csak a házelnök külön engedélyével léphetnek be – tette hozzá.
Felszólította az Országgyűlés elnökét:
ha érkezik megkeresés, hogy a hatóságok beléphessenek az épületbe, mert a gyanúsított nem távozik onnan, akkor adjon rá engedélyt.
A miniszterelnök Hankó Balázs volt miniszterre utalva azt mondta a Fidesz-frakció tagjainak, jelenleg egy bűnözőt, a mentelmi jogától megfosztott képviselőt bújtatnak a Parlamentben, aki jelezte a nyilvánosságnak és a hatóságoknak, hogy nem hajlandó elhagyni az épületet. A Fidesz-frakció megakadályozza, hogy az ügyészek, a rendőrök vagy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal eljárási cselekményeket tegyen Hankó Balázs ellen 17 milliárd forint közpénz ellopásának gyanúja miatt – hangoztatta Magyar Péter.
Hankó Balázs nem bujkál
Hankó Balázs a Hír TV élő adásában azt mondta: nem bujkál, reggel részt vett a mentelmi bizottság ülésén, aztán a Fidesz sajtótájékoztatóján, azóta a párt frakcióirodájában dolgozik. Nincs semmi rejtegetnivalója – jelentette ki a fideszes képviselő.