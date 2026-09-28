Hankó Balázs nem bujkál a parlamentben, nincs rejtegetnivalója

Interjút adott a Hír TV-nek a Fidesz-frakció parlamenti irodájából Hankó Balázs volt kulturális miniszter. Közölte, hogy nem bujkál, áll a hatóságok rendelkezésére, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. Az Országgyűlésben a miniszterelnök azzal vádolta a Fidesz képviselőcsoportját, hogy bujtatják a képviselőjüket és akadályozzák az igazságszolgáltatás munkáját. Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy rengeteg újságíró várakozik a plenáris ülés alatt az ellenzéki párt frakcióirodája előtt.

Hankó Balázs a Fidesz délelőtti sajtótájékoztatóján (Fotó: Ladóczki Balázs)

Délelőtt függesztették fel Hankó Balázs mentelmi jogát

Mint beszámoltunk róla, a parlament délelőtti rendkívüli ülésén felfüggesztette három képviselő, Magyar Péter miniszterelnök, Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és Hankó Balázs mentelmi jogát.

Az ügyészség azért kérte a volt kulturális miniszter mentelmi jogának kiadását, mivel a gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) forrásait nem jogszerűen használták fel.

A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János frakcióvezető közölte: a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja. Szerinte politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és a politikai közösségének vezetői ellen, ennek lépünk ma újabb szakaszába.

Hankó Balázs koncepciós per áldozata, vele szemben egyértelműen politikai megrendelésre zajlik eljárás, a miniszterelnök nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és ügyészséget, illetve létrehoz egy új ÁVH-t, amely ezeket a politikai eljárásokat minden jogi korlát nélkül lefolytathatja

– jelentette ki a frakcióvezető. Hankó Balázs szerint politikai koncepciós eljárás folyik ellene, az NKA-ügyben minden eljárás és döntés megfelelt a jogszabályoknak. Jelezte: a Parlament épületében marad, amíg világossá nem válik, milyen intézkedést akarnak vele szemben végrehajtani. Ha el akarnak vinni, innen, a munkahelyemről tegyék – szögezte le.

Rendőrök a Parlamentben?

Rendőrök vannak jelen az Országház épületében, ami az abszolút politikai filmszínház újabb epizódjának forgatását szolgálja – jelentette ki Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalása után a parlamentben.

Azért vannak ma rendőrök az Országház épületében, hogy ezt a politikai látványműsort még hatékonyabban le lehessen forgatni anélkül, hogy ezt bármilyen nyomozás, taktikai szempont ezt indokolná vagy az igazság kiderítéséhez és a valósághoz bármi köze legyen

– mondta a frakcióvezető, arra utalva, hogy a mentelmi jogát elvesztő Hankó Balázs az Országházban várja a hatósági intézkedéseket.