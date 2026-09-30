Az ügyészség indítványozza Hankó Balázs letartóztatását

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozta annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Nemzeti Kulturális Alappal összefüggő nyomozásban hétfő este vettek őrizetbe. Az ügyészség szerint Hankó Balázs és társa különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja merült fel.

Az ügyészség dr. Hankó Balázs letartóztatásának elrendelését indítványozza - Fotó: Facebook/Hankó Balázs

A Nemzeti Kulturális Alappal összefüggésben folyamatban lévő ügyészi nyomozásban hétfő este őrizetbe vették dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt és társát.

Mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán közölte, hogy mindkét gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta.

Az ügyészség szerint több okból is indokolt lehet Hankó Balázs letartóztatása

A főügyészség közlése szerint a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, és a központi költségvetésnek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozhatott.

Az ügyészség álláspontja szerint a személyi szabadságot érintő bírói engedélyhez kötött kényszerintézkedésnek több különös oka is fennáll.

A közlemény szerint a bűncselekmény magas büntetéssel fenyegetettsége, valamint a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere miatt fennállhat a szökés és elrejtőzés veszélye.

A hatóság emellett arra hivatkozik, hogy a feltételezett elkövetés hosszabb időn keresztül, szervezetten és hierarchizált módon történhetett. Emiatt az ügyészség szerint fennáll annak a veszélye is, hogy a gyanúsítottak jogellenesen befolyásolhatják az eljárást, illetve megnehezíthetik a bizonyítást.

Az ügyészség szerint ezért a letartóztatással elérni kívánt célok – így a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása – más módon nem biztosíthatók.

Csütörtökön dönthet a bíróság

A letartóztatás elrendeléséről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

A bíróság 2026. október 1-jén határoz az ügyészség indítványairól.

A letartóztatás elrendeléséről tehát a bíróság dönt, az ügyészség indítványa önmagában nem jelenti azt, hogy a kényszerintézkedést el is rendelik.