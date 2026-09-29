Itt vannak a részletek: ezzel gyanúsítja az ügyészség Hankó Balázst

Részletesen ismertette az ügyészség, milyen gyanú alapján vették őrizetbe és hallgatták ki Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap egyik ideiglenes kollégiumán keresztül olyan támogatásokat fizettek ki, amelyeket nem az alap törvényben meghatározott céljaira használtak fel.

Sorra érkeznek a reakciók Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztésére

Fotó: Facebook/Hankó Balázs

17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányról ír az ügyészség

A megalapozott gyanú szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között összesen 1079 esetben használták fel szabálytalanul az NKA által kezelt vagyont.

Az ügyészség számítása szerint ezzel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A hatóság állítása szerint a támogatások egy része a 2026-os országgyűlési választás kampányköltségeit, illetve a kérelmezők személyes céljait szolgálta. A gyanú szerint olyan kettős döntési rendszer működött, amelyben a hivatalos eljárás és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés. A politikus ezt követően a Parlamentben maradt, majd az esti ügyészségi idézés kézhezvétele után elindult a NAV Huszti úti épületéhez.

Hankó Balázs panaszt tett a gyanúsítás ellen

Az ügyészség közlése szerint Hankót hétfő este őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. A politikus mind az őrizetbe vétel, mind a gyanúsítás ellen panaszt tett. Az Origo korábban azt is megírta, hogy a Hír TV értesülése szerint Hankó mellett korábbi államtitkárával szemben is intézkedtek. Az ügyészség most annyit közölt, hogy az ügyben egy további személyt is őrizetbe vettek és gyanúsítottként hallgattak ki.

Hankó Balázs korábban visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat, és azt állította, hogy az NKA támogatásait jogszerűen osztották szét.