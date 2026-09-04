Orbán Viktor építésze megszólalt: Hatvanpuszta nem luxuskomplexum, hanem egy régi majorság megmentésének eredménye

Taraczky Dániel neve az elmúlt években összeforrt Hatvanpusztával, amelyet a baloldali sajtó rendszeresen Orbán Viktor családjának luxusberuházásaként mutatott be. Az építész a HVG-nek adott interjújában azonban elmondta: Hatvanpuszta esetében elsősorban egy korábban leromlott állapotú majorság megmentéséről volt szó.

Taraczky Dániel szerint Hatvanpuszta nem luxuskomplexum, hanem egy régi gazdaság helyreállításának eredménye (Forrás: Facebook/Hadházy Ákos)

Hatvanpuszta tervezője szerint a birtok megnyitható lenne a közönség előtt

Taraczky szerint a projekt eredeti célja az volt, hogy működő gazdaságot hozzanak létre a területen. Elmondása alapján az elképzelés része volt az is, hogy a gazdaság akár száz ember zöldség- és gyümölcsellátását biztosítsa. Az egyik egykori istállóépületben például feldolgozó, aszaló és zöldségtárolók kaptak helyet.

Az építész visszautasítja a Hatvanpusztára gyakran használt „puszta-Versailles” jelzőt is. Szerinte a tervezés során abból indult ki, ami eredetileg ott állt, és igyekezett visszaállítani a történelmi épületek egykori formavilágát.

Taraczky azt is állítja, hogy a beruházás teljes egészében Orbán Győző projektje volt. Mint mondta, a miniszterelnök édesapjának régi kötődése van a területhez, és az volt a célja, hogy megmentse a pusztát az enyészettől.

Az építész egyúttal azt szeretné, ha egyszer a nagyközönség is megismerhetné a birtokot. Szerinte egy nyilvános bemutatás után mindenki maga láthatná, hogy mi található Hatvanpusztán, és valóban megfelel-e a helyszínnek az a kép, amelyet róla az elmúlt években kialakítottak.

A műemléki vita sem ért véget

A beruházás egyik legnagyobb vitája az egykori istállók bontása körül alakult ki. A Magyar Építész Kamara eljárásában azt kifogásolták, hogy a műemléki értékek megőrzése nem történt meg megfelelően.

Taraczky ezzel szemben azt állítja, hogy a legfontosabb szerkezeti elemeket megőrizték, az istállók viszont olyan állapotban voltak, hogy életveszélyessé váltak. Az épületeket már korábban többször átalakították, eredeti szerkezetük jelentős része eltűnt, ezért azokat nem lehetett egyszerűen változatlan formában megmenteni.

Az építész szerint a bontások engedélyezetten történtek, ugyanakkor a kormányhivatal később több, a beruházás során megvalósított elem miatt is eljárást indított.

Taraczky úgy véli, hogy a hatóság azért lépett fel szigorúbban, mert az építkezés időközben országos figyelmet kapott.

A műemléki ügyben másodfokú eljárás is zajlik. Taraczky az elsőfokú döntés indokolását is vitatja, különösen azt, hogy egyszerre állapítottak meg nála gondatlanságot és szándékosságot.