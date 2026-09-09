Havasi Bertalan: Jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntéselőkészítő munkába

Jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntéselőkészítő munkába – reagálta a Fidesz szerdán arra, hogy a kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatok első részét, amely a Századvéggel foglalkozik.

Havasi Bertalan szerint jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntéselőkészítő munkába (Fotó: Polyák Attila)

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte az MTI-vel, hogy a kormányzati döntéselőkészítő munka nélkülözhetetlen, és pénzbe kerül. Rámutatott, egy kormány két megoldás közül választhat:

vagy maga hoz létre döntéselőkészítő műhelyt, szervezetet, vagy pedig külsős cégre bízza a munkát. Utóbbit az Orbán-kormány – mint ahogy elődei is – megbízhatóbb megoldásnak tartotta, s a döntés helyesnek bizonyult.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Miniszterelnökség szerdán adott ki egy közleményt, miszerint a „háromezres kormányhatározatok” eredeti rendeltetése az, hogy valóban érzékeny, például nemzetbiztonsági vagy honvédelmi információkat tartalmazó kormánydöntések ne kerülhessenek nyilvánosságra. Szerintük a mostani felülvizsgálat azonban azt mutatja, hogy az elmúlt 16 évben ezt az eszközt olyan ügyek elrejtésére is használták, amelyek esetében a titkosság fenntartása már nem indokolható.

Az első „csomagról” azt közölték: a 2010 utáni kormányok alatt a Századvég szerepe és állami finanszírozása látványosan nőtt. A csoport közvélemény-kutatásokat, politikai és szakpolitikai elemzéseket, valamint stratégiai tanácsadást végzett az államnak, miközben évről évre milliárdos kormányzati megbízásokhoz jutott.