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Havasi Bertalan

Havasi Bertalan: Ursula von der Leyen megerősítette a Brüsszel–Tisza-paktumot

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Ursula von der Leyen strasbourgi évértékelőjében úgy fogalmazott, hogy április 12-én a magyarok a demokráciát és Európát választották, Magyarországot pedig visszahozták az Európai Unió szívébe. Dömötör Csaba után Havasi Bertalan is reagált a beszédre: a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a bizottsági elnök nyilvánosan megerősítette a Brüsszel és a Tisza közötti paktumot.
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Havasi BertalanBrüsszelTisza Pártévértékelő beszédUrsula von der Leyenüzenetpaktum

Mint az Origo beszámolt róla, Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén tartott évértékelő beszédében külön méltatta a magyarországi kormányváltást. Az Európai Bizottság elnöke szerint 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát és Európát választották, valamint visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik: az Európai Unió szívébe. Dömötör Csaba ezt csúcsra járatott képmutatásnak nevezte, Havasi Bertalan pedig még keményebb hangvételű üzenetet küldött Brüsszelbe.

Havasi Bertalan
Havasi Bertalan szerint Ursula von der Leyen megerősítette a Brüsszel–Tisza-paktumot (Forrás: Facebook)
Ursula von der Leyen történelmi fordulatként méltatta, ami Magyarországon történik

Havasi Bertalan szerint Brüsszel hatalomra segítette a Tiszát

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Ursula von der Leyen a beszédével nyilvánosan is megerősítette a „Brüsszel–Tisza-paktumot”. Havasi Bertalan rámutatott: Brüsszel a pénzügyi zsarolás eszközével segítette hatalomra a Tiszát, most pedig ahhoz is támogatást nyújt, hogy kormányon maradjon.

Ők segítettek a pénzügyi zsarolás eszközével hatalomra juttatni a Tiszát, és most segítenek ott is maradni – ezt jelentette be

– értékelte a bizottsági elnök beszédét. Havasi szerint ezért cserébe a Tisza-kormány leszámol a Brüsszellel szembeforduló nemzeti politikusokkal, a magyar gazdaságot pedig „tokkal-vonóval” átadja a külföldi vállalatoknak.

A brüsszeli bizottság elnöke hallható örömmel nyugtázta, hogy az újragyarmatosítást szolgáló paktum végrehajtása jól halad

– emelte ki Havasi Bertalan. Bejegyzését egy rövid üzenettel zárta:

Majd meglátjuk, ki nevet a végén.

 

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