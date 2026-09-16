Havasi Bertalan: Ursula von der Leyen megerősítette a Brüsszel–Tisza-paktumot

Mint az Origo beszámolt róla, Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén tartott évértékelő beszédében külön méltatta a magyarországi kormányváltást. Az Európai Bizottság elnöke szerint 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát és Európát választották, valamint visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik: az Európai Unió szívébe. Dömötör Csaba ezt csúcsra járatott képmutatásnak nevezte, Havasi Bertalan pedig még keményebb hangvételű üzenetet küldött Brüsszelbe.
Havasi Bertalan szerint Brüsszel hatalomra segítette a Tiszát
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Ursula von der Leyen a beszédével nyilvánosan is megerősítette a „Brüsszel–Tisza-paktumot”. Havasi Bertalan rámutatott: Brüsszel a pénzügyi zsarolás eszközével segítette hatalomra a Tiszát, most pedig ahhoz is támogatást nyújt, hogy kormányon maradjon.
Ők segítettek a pénzügyi zsarolás eszközével hatalomra juttatni a Tiszát, és most segítenek ott is maradni – ezt jelentette be
– értékelte a bizottsági elnök beszédét. Havasi szerint ezért cserébe a Tisza-kormány leszámol a Brüsszellel szembeforduló nemzeti politikusokkal, a magyar gazdaságot pedig „tokkal-vonóval” átadja a külföldi vállalatoknak.
A brüsszeli bizottság elnöke hallható örömmel nyugtázta, hogy az újragyarmatosítást szolgáló paktum végrehajtása jól halad
– emelte ki Havasi Bertalan. Bejegyzését egy rövid üzenettel zárta:
Majd meglátjuk, ki nevet a végén.