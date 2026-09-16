Havasi Bertalan: Ursula von der Leyen megerősítette a Brüsszel–Tisza-paktumot

Havasi Bertalan szerint Brüsszel hatalomra segítette a Tiszát

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Ursula von der Leyen a beszédével nyilvánosan is megerősítette a „Brüsszel–Tisza-paktumot”. Havasi Bertalan rámutatott: Brüsszel a pénzügyi zsarolás eszközével segítette hatalomra a Tiszát, most pedig ahhoz is támogatást nyújt, hogy kormányon maradjon.

Ők segítettek a pénzügyi zsarolás eszközével hatalomra juttatni a Tiszát, és most segítenek ott is maradni – ezt jelentette be

– értékelte a bizottsági elnök beszédét. Havasi szerint ezért cserébe a Tisza-kormány leszámol a Brüsszellel szembeforduló nemzeti politikusokkal, a magyar gazdaságot pedig „tokkal-vonóval” átadja a külföldi vállalatoknak.

A brüsszeli bizottság elnöke hallható örömmel nyugtázta, hogy az újragyarmatosítást szolgáló paktum végrehajtása jól halad

– emelte ki Havasi Bertalan. Bejegyzését egy rövid üzenettel zárta: