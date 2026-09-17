Rétvári Bence megelégelte Magyar Péter parlamenti akcióját, a házelnökhöz fordult a TV Maci-ügyben

Rétvári Bence szerint a házszabály nemcsak az ellenzéki képviselőkre, hanem a miniszterelnökre is vonatkozik. A KDNP-s politikus ezért Forsthoffer Ágneshez fordult, és kezdeményezte Magyar Péter szeptember 14-i parlamenti viselkedésének kivizsgálását.

Magyar Péter TV Maci plüssfigura segítségével szavazott a parlamenti ülésen, szeptember 14-én, Rétvári szerint Házszabályt sértett (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rétvári a Házszabály betartatását kéri Forsthoffer Ágnestől

Rétvári Bence a házelnöknek, Forsthoffer Ágnesnek címzett levelében két konkrét eset miatt kérte a Házbizottság napirendjére venni a miniszterelnök viselkedését. Mint írta, Magyar Péter tiltott szemléltetést használt, amikor egy iratot az ellenzéki padsorok felé hosszan a magasba emelt.

A KDNP-s politikus azt is nehezményezte, hogy a miniszterelnök felszólalása közben elhagyta a helyét, odalépett hozzá, megjegyzéseket tett, majd az asztalon papírokat rendezgetett, amivel zavarta az ülést. Levélben azt írta, hogy a jogkövetkezmények alkalmazása azért is fontos, mert szerinte a házszabályt mindenkire egyformán kell alkalmazni.

Fontosnak tartom fentiek kapcsán jogkövetkezmény alkalmazását azért is, mert Miniszterelnök úr rendszeresen követel szigorú fellépést ennél jóval kisebb rendzavarások esetén is. Neki az se fér bele, ha valaki a szomszédjával halkan beszél, olvas, mutat vagy fotóz. Mérjünk egyenlő mércével!”

– kérte a Házelnöktől.

Rétvári a beadványában erre is tett egy ironikus javaslatot. Azt indítványozta, hogy ha Magyar Péter „önszorgalomból rendezgeti képviselőtársai iratait”, akkor állapítsanak meg számára 5000 forintos irattáros pótlékot.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy a parlamenti ülésre a miniszterelnök egy TV Maci plüssfigurát is magával vitt, amelynek mancsával egy szavazásnál megnyomta a szavazógombot. A jelenetet több sajtóorgánum is rögzítette.

A levél szerint azonban ha a miniszterelnökre mégsem vonatkoznak ugyanazok a szabályok, mint a képviselőkre, „természetesen nem szankciót, hanem jutalmat érdemel”. Rétvári ennek kapcsán azt javasolta, hogy a TV Maci mellé kaphatna egy Mekk Elek bábut ajándékba.

A politikus Facebook-bejegyzésében ugyanezt a kérdéssort fogalmazta meg:

Kapjon-e 5000 forintos irattáros pótlékot Magyar Péter? Kap-e a TV Maci mellé Mekk Elek bábut is? Be kell tartania neki is a Házszabályt, vagy ő a törvények felett áll?”

Rétvári szerint a kérdés most az, hogy a Házbizottság alkalmazza-e a házszabály szerinti következményeket a miniszterelnök hétfői viselkedése miatt. A KDNP politikusa szerint a testület ülésén az is kiderülhet, hogy ugyanazt a mércét alkalmazzák-e Magyar Péter esetében, mint más képviselőknél.