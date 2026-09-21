Hegedűs Zsolt: 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Kőnig Róbert által indított alapítvány

Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Kőnig Róbert által alapított Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány - jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi államtitkár Facebook-oldalán hétfőn.

Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy elindult Kőnig Róbert alapítványának felszámolása. Fotó: Ladóczki Balázs

Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy elindult Kőnig Róbert alapítványának felszámolása

A miniszter azt írta, Kőnig Róbertet Orbán Viktor miniszterelnök 2025. március 19-étől nevezte ki a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá, Kőnig Róbert pedig 2025 novemberében létrehozta az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítványt, amely az év végén összesen 4,796 milliárd forint állami támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

Hozzátette: az alapítvány deklarált célja az egészségértés és a pácienstájékoztatás fejlesztése volt, amely fontos egészségpolitikai cél, megvalósítása egyértelműen a betegek érdekeit szolgálja. A támogatásból tervezett fejlesztéseket ugyanakkor nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés az egészségügyi ágazat irányításával, a betegszervezetekkel és az érintett szakmai szereplőkkel.

Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint az alapítvány első nagy projektjeként egy mesterséges intelligencián alapuló pácienstájékoztatási megoldás fejlesztését jelölte meg, de Kőnig Róbert 2026 májusában azt közölte, hogy a támogatásnak addig csak kisebb részét használták fel, és az alapítvány a teljes összeggel tételesen elszámol. Az alapítvány visszautalt az államnak 4,3 milliárd forintot, a fennmaradó összeg felhasználásának tételes elszámolása még folyamatban van. Az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás megindult - írta a miniszter.