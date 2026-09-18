Hegedűs Zsolt katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési átlagidejét

Az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta a társadalom bizalmának megszerzése érdekében az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtök este a Magyar Kórházszövetség 38. kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, a transzparencia fogja áthatni a tárcavezetői ciklusát. Azt mondta, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet, és ennek mindig így kellett volna lennie.

A Magyar Kórházszövetség 38. kongresszusán mondott beszédet Hegedűs Zsolt / Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

A Magyar Kórházszövetség 38. kongresszusán mondott beszédet Hegedűs Zsolt

A miniszter a Rendszerváltás az egészségügyben című előadását azzal kezdte, hogy "most vagy soha" helyzetben van az ágazat, olyan társadalmi, politikai, és "talán" gazdasági szituációba került az ország, ami lehetőséget ad fejlődési pályára állítani az egészségügyet. Egyértelmű paradigmaváltás kell, és a kormány is ezt akarja - hangoztatta.

Hegedűs Zsolt négy miniszteri biztosáról elmondta: a feladataik kiválasztása mutatja, mely területeken van leginkább szükség arra, hogy a miniszternek meghosszabbított kezei legyenek. Arra kérte a kongresszus csaknem 900 résztvevőjét, úgy fogadják a biztosokat, mintha ő lenne. Elmondta: egyikük, Nemes Balázs feladata, hogy létrehozzon egy kormánytól független, új hatóságot, az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot, amely felügyel, szabályoz, minősíti a kórházakat, és szankcionál, ha kell. A parlament felé lesz beszámolási kötelezettsége, és nyilvános jelentéseket fog készíteni - írja az MTI.

Azok lesznek a jó kórházak és kórházi vezetők, akik mernek nyilvánosságra hozni adatokat, nyilatkozni és hibákat feltárni

- mondta.

Hegedűs Zsolt fontos lépésnek nevezte, hogy angol mintára ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettség intézményét. Ez áll a beteg és a család tájékoztatásból, valamint az esemény belső és hatósági jelentéséből. Nem várt komplikáció esetén bocsánatot kell kérni - emelte ki.

Beszámolt arról is, hogy a tárca elindít egy olyan rendszert, amelyben a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell, ha nem várt esemény, hiba történt. Ezt okfeltárás, majd korrekció követi. Az eseményeket publikálni fogja a minisztérium. A hibák feltárása visz előre - mondta a miniszter, jelezve, a kórházi adatok egy része már nyilvánosságra került.

A miniszter katasztrofálisnak minősítette, hogy a mentőszolgálat kiérkezési átlagideje jelenleg 26-27 perc. Az új országos mentőigazgatót azért is nevezték ki, hogy csökkentse ezt az időt, ha kell másodpercről másodpercre - jelezte.

Hegedűs Zsolt beszélt arról is, milyennek kell lennie a célként kitűzött "well-led" kórházvezetésnek, ami egy olyan egészségügyi menedzsment- és irányítási modell, amely garantálja a magas színvonalú, biztonságos és betegközpontú ellátást.