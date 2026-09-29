Két helyettes államtitkár távozik a kormányból, lemondásuk a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg – írja az Index. Hajzer Károly 2014 óta felelt a Belügyminisztérium informatikai területéért helyettes államtitkárként, Tarjánné Molnár Eleonóra pedig 2018 óta dolgozott a Miniszterelnökségen ebben a tisztségben.

Hajzer Károly és Tarjánné Molnár Eleonóra helyettes államtitkárként több kormányzati ciklust is végigszolgáltak (Fotó: YouTube)

Több kormányzati ciklus után távoznak

A 69 éves Hajzer Károly 2010-ben került a Belügyminisztériumba. Korábban az Országos Rendőr-főkapitányság rendszerfejlesztési osztályát vezette, 2014-től pedig a tárca informatikai helyettes államtitkára volt.

Tarjánné Molnár Eleonóra a Miniszterelnökségen a gazdálkodásért és a személyügyekért felelt. A jogi végzettségű szakember a kinevezése előtt állami és felsőoktatási intézményekben is betöltött vezetői posztokat.

Az új kormány májusi megalakulása óta több változás történt a helyettes államtitkári karban.

Hajzer és Tarjánné Molnár távozásával két, hosszú ideje hivatalban lévő vezető fejezi be a munkáját.