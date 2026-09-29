Két helyettes államtitkár távozik a kormányból, lemondásuk a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg – írja az Index. Hajzer Károly 2014 óta felelt a Belügyminisztérium informatikai területéért helyettes államtitkárként, Tarjánné Molnár Eleonóra pedig 2018 óta dolgozott a Miniszterelnökségen ebben a tisztségben.
Több kormányzati ciklus után távoznak
A 69 éves Hajzer Károly 2010-ben került a Belügyminisztériumba. Korábban az Országos Rendőr-főkapitányság rendszerfejlesztési osztályát vezette, 2014-től pedig a tárca informatikai helyettes államtitkára volt.
Tarjánné Molnár Eleonóra a Miniszterelnökségen a gazdálkodásért és a személyügyekért felelt. A jogi végzettségű szakember a kinevezése előtt állami és felsőoktatási intézményekben is betöltött vezetői posztokat.
Az új kormány májusi megalakulása óta több változás történt a helyettes államtitkári karban.
Hajzer és Tarjánné Molnár távozásával két, hosszú ideje hivatalban lévő vezető fejezi be a munkáját.
Bizalomvesztés miatt távozik egy másik helyettes államtitkár
Mint arról lapunk beszámolt, a Szociális és Családügyi Minisztériumban eltérő okból történik váltás:
Kátai-Németh Vilmos miniszter kezdeményezésére szeptember 30-i hatállyal felmentették a júliusban kinevezett Galambos Katalint. A tárcavezető közlése szerint „megszűnt iránta a vezetői bizalmam”.
Galambos a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelt. A posztra Kussinszky Anikót nevezték ki.