Hont András megírta, ami Magyar Péter bejelentéséből kimaradt

– Minőségi változás, hogy az időjárás-jelentés, a Mandiner lapszerkesztési kérdései, a szerelmi definíciók után a bűnügyi hírekről is a miniszterelnöki Facebook-oldalról lehet tájékozódni – írta közösségi oldalán Hont András. A publicista Magyar Péter azon bejegyzésére reagált, amelyben a kormányfő jelezte: a nyomozók előállították Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját.

Hont András olyan dolgokra mutatott rá, amik nem fognak tetszeni Magyar Péternek Fotó: Hatlaczki Balázs

Üröm az örömben, hogy nem szokott jót jelenteni, ha a kormányfő jelenti be, kit állítanak elő

– hangsúlyozta. Jelezte: korábban ilyen esetekben már az ítélet is ott lapult a zsebben.

Az viszont kimaradt a bejelentésből, hogy az egyik érintett ellen már 2024-ben indult eljárás, és nem mellesleg az ő érdekeltségébe tartozó cég vette meg igen magas áron a jelenlegi miniszterelnök lakását – hívta fel a figyelmet Hont András.