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Magyar Péter

Hont András megírta, ami Magyar Péter bejelentéséből kimaradt

15 perce
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A miniszterelnök több ember előállítását jelentette be Facebook-oldalán. Hont András is közösségi oldalán hívta fel a figyelmet néhány fontos tényre. A publicista amellett sem ment el szó nélkül, hogy Magyar Péter már minden hírkategóriában posztol.
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Magyar PéterHont AndrásTisza

– Minőségi változás, hogy az időjárás-jelentés, a Mandiner lapszerkesztési kérdései, a szerelmi definíciók után a bűnügyi hírekről is a miniszterelnöki Facebook-oldalról lehet tájékozódni – írta közösségi oldalán Hont András. A publicista Magyar Péter azon bejegyzésére reagált, amelyben a kormányfő jelezte: a nyomozók előállították Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenáris, 2026.09.15.Magyar Péter, MagyarPéter Hont András
Hont András olyan dolgokra mutatott rá, amik nem fognak tetszeni Magyar Péternek Fotó: Hatlaczki Balázs

Üröm az örömben, hogy nem szokott jót jelenteni, ha a kormányfő jelenti be, kit állítanak elő

– hangsúlyozta. Jelezte: korábban ilyen esetekben már az ítélet is ott lapult a zsebben.

Az viszont kimaradt a bejelentésből, hogy az egyik érintett ellen már 2024-ben indult eljárás, és nem mellesleg az ő érdekeltségébe tartozó cég vette meg igen magas áron a jelenlegi miniszterelnök lakását – hívta fel a figyelmet Hont András.

 

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