Megérkezett a honvédség három új sebesültszállító katonai járműve

A most érkezett három sebesültszállítóval már összesen öt ilyen jármű megérkezett a tizenegyből. A honvédségnek a magyar katonák védelme és biztonsága elsődleges, ezt ezekkel a korszerű eszközök biztosítják.
Tovább fejlődött a Magyar Honvédség egészségügyi képessége. Az eddigi kettő mellé újabb három Scorpio sebesültszállító jármű érkezett a honvédséghez – közölte a Honvédelmi Minisztérium a közösségi oldalán. A fejlesztés keretei között 2029-ig összesen tizenegy Scorpio állhat a Magyar Honvédség szolgálatába.
A terepjáró képességekkel rendelkező sebesültszállítók elsőként Debrecenben és Várpalotán állnak szolgálatba,
később pedig a Magyar Honvédség további alakulatainak egészségügyi központjai is használhatják azokat.
A korszerű eszközök a katonák biztonságát és a sérültek gyors, hatékony ellátását szolgálják. A magyar katonák védelme és biztonsága minden körülmények között elsődleges – jelentették ki.
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