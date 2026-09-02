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scorpió

Megérkezett a honvédség három új sebesültszállító katonai járműve

26 perce
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A most érkezett három sebesültszállítóval már összesen öt ilyen jármű megérkezett a tizenegyből. A honvédségnek a magyar katonák védelme és biztonsága elsődleges, ezt ezekkel a korszerű eszközök biztosítják.
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Tovább fejlődött a Magyar Honvédség egészségügyi képessége. Az eddigi kettő mellé újabb három Scorpio sebesültszállító jármű érkezett a honvédséghez – közölte a Honvédelmi Minisztérium a közösségi oldalán. A fejlesztés keretei között 2029-ig összesen tizenegy Scorpio állhat a Magyar Honvédség szolgálatába.

Magyar Honvédség, Scorpió terepjáró képességű sebesültszállító jármű
Újabb Scorpió sebesültszállítók érkeztek a honvédséghez Fotó: Facebook/Honvédelmi Minisztérium

A terepjáró képességekkel rendelkező sebesültszállítók elsőként Debrecenben és Várpalotán állnak szolgálatba,

később pedig a Magyar Honvédség további alakulatainak egészségügyi központjai is használhatják azokat.

A korszerű eszközök a katonák biztonságát és a sérültek gyors, hatékony ellátását szolgálják. A magyar katonák védelme és biztonsága minden körülmények között elsődleges – jelentették ki.

 

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