Irán hét nap alatt megnyitná a Hormuzi-szorost – de feltételeket szab az Egyesült Államoknak

Washington nem sürgeti a megállapodást a Hormuzi-szorosról

Aragcsi szerint jobb lenne, ha még az amerikai félidős választások előtt megállapodnának, de Irán számára az időzítés nem döntő, és Teherán nem siet. A döntés most az amerikai kormányon múlik.

A The Jerusalem Post által idézett fehér házi tisztviselő szerint a két ország közvetítőkön keresztül kedvező hangulatú tárgyalásokat folytat. Aragcsi konkrét tervét nem kommentálta, és azt jelezte: