Irán hét nap alatt megnyitná a Hormuzi-szorost – de feltételeket szab az Egyesült Államoknak

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés helyszínén beszélt a tervről – számolt be a The Jerusalem Post. A javaslat a két ország júniusi szándéknyilatkozatára épülne, de a külügyminiszter szerint a megvalósításához további feltételek teljesülése szükséges a Hormuzi-szoros megnyitásához.
Amint elfogadják a tervet, másnap elindulhat a menetrend, és hét nap múlva a szoros nyitva lesz”
– mondta Aragcsi.
Washington nem sürgeti a megállapodást a Hormuzi-szorosról
Aragcsi szerint jobb lenne, ha még az amerikai félidős választások előtt megállapodnának, de Irán számára az időzítés nem döntő, és Teherán nem siet. A döntés most az amerikai kormányon múlik.
A The Jerusalem Post által idézett fehér házi tisztviselő szerint a két ország közvetítőkön keresztül kedvező hangulatú tárgyalásokat folytat. Aragcsi konkrét tervét nem kommentálta, és azt jelezte:
az Egyesült Államok sincs nyomás alatt, hogy gyorsan megállapodjon. Egyelőre tehát iráni ajánlatról van szó, nem a szoros megnyitásáról szóló egyezségről.