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hormuzi - szoros

Irán hét nap alatt megnyitná a Hormuzi-szorost – de feltételeket szab az Egyesült Államoknak

42 perce
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Irán olyan javaslatot tett az Egyesült Államoknak, amely alapján hét nap alatt újra megnyílhatna a Hormuzi-szoros. A határidő azonban csak akkor indulna, ha Washington elfogadja Teherán feltételeit. A Hormuzi-szoros ügyében egyelőre nincs megállapodás a két ország között.
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Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés helyszínén beszélt a tervről – számolt be a The Jerusalem Post. A javaslat a két ország júniusi szándéknyilatkozatára épülne, de a külügyminiszter szerint a megvalósításához további feltételek teljesülése szükséges a Hormuzi-szoros megnyitásához.

Hormuzi-szoros
Abbász Aragcsi szerint jobb lenne, ha még az amerikai félidős választások előtt megállapodnának a Hormuzi-szoros megnyitásáról
(Fotó: képernyőkép)

Amint elfogadják a tervet, másnap elindulhat a menetrend, és hét nap múlva a szoros nyitva lesz”

 – mondta Aragcsi.

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Washington nem sürgeti a megállapodást a Hormuzi-szorosról

Aragcsi szerint jobb lenne, ha még az amerikai félidős választások előtt megállapodnának, de Irán számára az időzítés nem döntő, és Teherán nem siet. A döntés most az amerikai kormányon múlik.

A The Jerusalem Post által idézett fehér házi tisztviselő szerint a két ország közvetítőkön keresztül kedvező hangulatú tárgyalásokat folytat. Aragcsi konkrét tervét nem kommentálta, és azt jelezte: 

az Egyesült Államok sincs nyomás alatt, hogy gyorsan megállapodjon. Egyelőre tehát iráni ajánlatról van szó, nem a szoros megnyitásáról szóló egyezségről.

 

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