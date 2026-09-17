Kiderült, hogy ki lehet a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat ideiglenes elnöke. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Stipsicz Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet jelenlegi főigazgatóját kérte fel a pozíció betöltésére. Azonban a végleges döntést a HUN-REN Irányító Testülete és Felügyelőbizottsága hozza majd meg a HUN-REN-törvényben meghatározott szabályok szerint. Az átmeneti elnökre addig lesz szükség, amíg a szervezet végleges működési formája létrejön és a később meghirdetésre kerülő elnöki pályázat lezárul.

Kiderült kit kért fel Tanács Zoltán a HUN-REN ideiglenes vezetésére Fotó: Ladóczki Balázs

Stipsicz András jelölését a HUN-REN kommunikációs osztálya erősítette meg a Telexnek. Azt is közölték: „a végső döntés nem a minisztérium hatásköre és nem is Stipsicz Andrásé. Ilyen döntés egyelőre nem született meg. Ebben a szakaszban még nem tudni, mennyi ideig tarthat ez az átmeneti időszak, amelyre a felkérés szól”.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium már korábban bejelentette, hogy ősszel le akarják cserélni a kutatási hálózat teljes vezetését. Akkor Horváth Péter innovációs államtitkár azt mondta: megszakadt a kommunikáció a hálózat és a vezetőség között, amire megoldást kell találni. Már akkor is tudni lehetett, hogy ez azt jelenti, hogy le kell cserélni a HUN-REN elnökét. Ráadásul korábban Tanács Zoltán is javasolta az elnöknek, hogy mondjon le.

Horváth Péter a portálnak nyilatkozva azt mondta, a törvényalkotási ciklus végén, az ősz második felében fogják lecserélni a HUN-REN teljes vezetését, nem számítanak a továbbiakban a munkájukra, és egy új struktúrájú elnöki és irányító testületet hoznak létre.