Az új kormány megszünteti a Hungarikum programot, felfüggesztették a támogatásokat

Megszünteti a Hungarikum programot a jelenlegi formájában az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium, a tárcánál működő hungarikum főosztály vezetőjétől, Antal Andreától pedig megváltak – mondta lapunknak Nagy István. A korábbi agrárminiszter értetlenségének adott hangot a döntés miatt, és arra vár választ, hogy milyen szakmai vagy politikai megfontolás áll a program átalakításának hátterében.

Nagy István szerint a Hungarikum program megszüntetése több mint száz újabb projekt megvalósulását sodorhatja veszélybe (Forrás: Stardust Films)

Határozatlan időre leállították a támogatások kifizetését

Nagy István közlése szerint a felülvizsgálat nemcsak a program szervezeti működését, hanem a pályázati forrásokat is közvetlenül érinti.

A Herman Ottó Intézet által korábban nyertesnek nyilvánított pályázókat az új minisztérium arról értesítette, hogy a költségvetés átvilágítása miatt a támogatások folyósítása határozatlan ideig szünetel.

Sőt, arra is felhívták a pályázók figyelmét, hogy a vállalt feladataikat kizárólag saját felelősségükre kezdhetik meg. Ez azt jelenti, hogy azok a szervezetek, amelyek a korábbi döntés alapján támogatásra számítottak, egyelőre nem tudhatják, mikor és milyen feltételekkel jutnak hozzá a megítélt forrásokhoz.

Az egykori tárcavezető emlékeztetett:

az idei pályázati felhívásra 573 jelentkezés érkezett, összesen csaknem 1,9 milliárd forintos támogatási igénnyel.

A nagy érdeklődés miatt az Orbán-kormány még a választás előtt 500 millió forintról 1 milliárd 150 millió forintra emelte a HUNG–2026 pályázat keretét, aminek köszönhetően több mint száz további projekt juthatott volna pénzhez.