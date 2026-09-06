Több településen is leváltották a polgármestert, volt, ahol csak 17-en szavaztak

Egyetlen jelöltként Nagy Lajost (független) választották vasárnap polgármesternek a zalai Pusztaapátiban, ahol a kétfős képviselő-testületbe is új tagok kerültek – közölte az MTI.

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Hácskóné Kovács Tímea, a zalabaksai közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-nek elmondta:

a szavazásra jogosult 21 lakó közül 17-en voksoltak. A polgármesterre leadott szavazatok között azonban nyolc érvénytelen volt,

de a voksolás ennek ellenére eredményes lett, így az eddig képviselőként tevékenykedő, a polgármesteri pozícióért egyedül induló Nagy Lajos tölti be.

A három független képviselőjelölt közül Bogdán Gábor és Bejó László kapta a legtöbb szavazatot, mindketten újonnan kerültek be a képviselő-testületbe.

Pusztaapátiban a korábbi polgármester és az alpolgármester közötti személyes ellentét vezetett odáig, hogy a két akkori képviselő írásban kezdeményezte a testület feloszlatását, amit minősített többséggel meg is szavaztak.

Húsz év után választott új polgármestert Mihályháza

A független Keszeg Attila Tibort választották Mihályháza polgármesterének vasárnap, az időközi önkormányzati voksolást a képviselő-testület feloszlása miatt kellett megtartani – tájékoztatta a helyi választási iroda vezetője az MTI-t.

Bán Zsófia tájékoztatása szerint Keszeg Attila Tibor 214 szavazattal nyerte meg a polgármester-választást, Hajduné Pálinkás Vivien 134, Ruzsás Zoltán pedig 16 szavazatot kapott.

A távozó Mészáros Géza független polgármester csaknem húsz éven át vezette a Veszprém vármegyei települést.

A községben a választásra jogosultak 63 százaléka adta le szavazatát, hat szavazat érvénytelen volt.

Mosonszolnokon maradt Bódi István

A függetlenként induló eddigi településvezető, Bódi István marad Mosonszolnok polgármestere, miután a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson a szavazatok 35,46 százalékával az élen végzett.

Az időközi önkormányzati választást azért írták ki a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen, mert a képviselő-testület május 28-án kimondta feloszlását.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Bódi István 300 szavazatot kapott. Kihívói közül Kocsis Péter 271, Horváthné Kocsis Angéla 227, Csillag Tibor pedig 48 voksot kapott. Valamennyi jelölt függetlenként indult.