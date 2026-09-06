Több településen is leváltották a polgármestert, volt, ahol csak 17-en szavaztak

Egyetlen jelöltként Nagy Lajost (független) választották vasárnap polgármesternek a zalai Pusztaapátiban, ahol a kétfős képviselő-testületbe is új tagok kerültek – közölte az MTI.
Hácskóné Kovács Tímea, a zalabaksai közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-nek elmondta:
a szavazásra jogosult 21 lakó közül 17-en voksoltak. A polgármesterre leadott szavazatok között azonban nyolc érvénytelen volt,
de a voksolás ennek ellenére eredményes lett, így az eddig képviselőként tevékenykedő, a polgármesteri pozícióért egyedül induló Nagy Lajos tölti be.
A három független képviselőjelölt közül Bogdán Gábor és Bejó László kapta a legtöbb szavazatot, mindketten újonnan kerültek be a képviselő-testületbe.
Pusztaapátiban a korábbi polgármester és az alpolgármester közötti személyes ellentét vezetett odáig, hogy a két akkori képviselő írásban kezdeményezte a testület feloszlatását, amit minősített többséggel meg is szavaztak.
Húsz év után választott új polgármestert Mihályháza
A független Keszeg Attila Tibort választották Mihályháza polgármesterének vasárnap, az időközi önkormányzati voksolást a képviselő-testület feloszlása miatt kellett megtartani – tájékoztatta a helyi választási iroda vezetője az MTI-t.
Bán Zsófia tájékoztatása szerint Keszeg Attila Tibor 214 szavazattal nyerte meg a polgármester-választást, Hajduné Pálinkás Vivien 134, Ruzsás Zoltán pedig 16 szavazatot kapott.
A távozó Mészáros Géza független polgármester csaknem húsz éven át vezette a Veszprém vármegyei települést.
A községben a választásra jogosultak 63 százaléka adta le szavazatát, hat szavazat érvénytelen volt.
Mosonszolnokon maradt Bódi István
A függetlenként induló eddigi településvezető, Bódi István marad Mosonszolnok polgármestere, miután a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson a szavazatok 35,46 százalékával az élen végzett.
Az időközi önkormányzati választást azért írták ki a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen, mert a képviselő-testület május 28-án kimondta feloszlását.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Bódi István 300 szavazatot kapott. Kihívói közül Kocsis Péter 271, Horváthné Kocsis Angéla 227, Csillag Tibor pedig 48 voksot kapott. Valamennyi jelölt függetlenként indult.
A választáson két szavazókörben a választásra jogosultak 55,8 százaléka jelent meg. Tíz szavazat volt érvénytelen.
Vértesszőlősön a korábbi polgármester alulmaradt
A Komárom-Esztergom vármegyei Vértesszőlősön Németh Ferenc független jelöltet választották polgármesterré a szavazásra jogosultak 32 százalékos részvétele mellett – közölte a település jegyzője vasárnap este az MTI-vel.
Kadocsa Izabella tájékoztatása szerint Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetéséért négy független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester, Bogár István is.
A Tatabánya szomszédságában található községben képviselő-testületet is választottak, a 6 helyért 25 független jelölt indult.
A településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását.
Nagyrécsén leváltották a polgármestert
A zalai Nagyrécsén májusban oszlatta fel magát a képviselő-testület, mert az országgyűlési választáson a Fidesz mellett kampányoló független polgármester, Várfalvi Tibor a felszólításuk ellenére sem mondott le tisztségéről.
A mintegy ezer választópolgárt számláló falu polgármesteri címéért most három független jelölt – a települést 2024 óta vezető Várfalvi Tibor, valamint Kotnyek József és Szegedi-Vajda Mónika – méreti meg magát. A hat képviselői helyre 19 független jelölt pályázik, az eddigi képviselők mindegyike szerepel közöttük, de a települést 2024-ig irányító polgármester is.
Az NVI oldala szerint vasárnapi választáson végül a függetlenként induló Szegedi-Vajda Mónika nyert 319 szavazattal. Várfai Tibor 288 szavazattal maradt alul, Kotnyek Józsefre pedig 4 voks érkezett. Szavazásra összesen 951-en voltak jogosultak, ebből 620-an mentek el voksolni.
Apcon leváltották a polgármestert
A Heves vármegyei Apcon a 2024-ben megválasztott testület májusban döntött a feloszlás mellett. A feloszlást kezdeményezők úgy fogalmaztak egy nyilvános, Juhász István polgármesternek címzett levélben, hogy „a képviselő-testület önfeloszlatásának kezdeményezése nem személyes konfliktusokból vagy a képviselő-testületen belüli együttműködés hiányából fakadt, és nem az ön személye ellen irányult”.
Juhász István polgármester az időközi választásra készült egyik kampányanyagában úgy vélekedett, hogy a képviselők „nyomós indok nélkül” kezdeményezték a testület feloszlását, „mindezzel több hónappal hátráltatva a falu vezetését az új kormány és az új országgyűlési képviselővel való kapcsolat kialakításában.”
A polgármester választást a függetlenként induló Gulics Norbert nyerte 314 szavazattal, Juhász István 295 szavazatot kapott.