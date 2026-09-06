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választás

Több településen is leváltották a polgármestert, volt, ahol csak 17-en szavaztak

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Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap, amelyeket rendre a képviselő-testületek önfeloszlatása tett szükségessé.
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választáspolgármesterönkormányzati választás

Egyetlen jelöltként Nagy Lajost (független) választották vasárnap polgármesternek a zalai Pusztaapátiban, ahol a kétfős képviselő-testületbe is új tagok kerültek – közölte az MTI.

időközi választás
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Hácskóné Kovács Tímea, a zalabaksai közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-nek elmondta: 

a szavazásra jogosult 21 lakó közül 17-en voksoltak. A polgármesterre leadott szavazatok között azonban nyolc érvénytelen volt,

 de a voksolás ennek ellenére eredményes lett, így az eddig képviselőként tevékenykedő, a polgármesteri pozícióért egyedül induló Nagy Lajos tölti be.

A három független képviselőjelölt közül Bogdán Gábor és Bejó László kapta a legtöbb szavazatot, mindketten újonnan kerültek be a képviselő-testületbe.

Pusztaapátiban a korábbi polgármester és az alpolgármester közötti személyes ellentét vezetett odáig, hogy a két akkori képviselő írásban kezdeményezte a testület feloszlatását, amit minősített többséggel meg is szavaztak.

Húsz év után választott új polgármestert Mihályháza

A független Keszeg Attila Tibort választották Mihályháza polgármesterének vasárnap, az időközi önkormányzati voksolást a képviselő-testület feloszlása miatt kellett megtartani – tájékoztatta a helyi választási iroda vezetője az MTI-t.

Bán Zsófia tájékoztatása szerint Keszeg Attila Tibor 214 szavazattal nyerte meg a polgármester-választást, Hajduné Pálinkás Vivien 134, Ruzsás Zoltán pedig 16 szavazatot kapott.

A távozó Mészáros Géza független polgármester csaknem húsz éven át vezette a Veszprém vármegyei települést.

A községben a választásra jogosultak 63 százaléka adta le szavazatát, hat szavazat érvénytelen volt.

Mosonszolnokon maradt Bódi István

A függetlenként induló eddigi településvezető, Bódi István marad Mosonszolnok polgármestere, miután a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson a szavazatok 35,46 százalékával az élen végzett.

Az időközi önkormányzati választást azért írták ki a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen, mert a képviselő-testület május 28-án kimondta feloszlását.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Bódi István 300 szavazatot kapott. Kihívói közül Kocsis Péter 271, Horváthné Kocsis Angéla 227, Csillag Tibor pedig 48 voksot kapott. Valamennyi jelölt függetlenként indult.

A választáson két szavazókörben a választásra jogosultak 55,8 százaléka jelent meg. Tíz szavazat volt érvénytelen.

Vértesszőlősön a korábbi polgármester alulmaradt

A Komárom-Esztergom vármegyei Vértesszőlősön Németh Ferenc független jelöltet választották polgármesterré a szavazásra jogosultak 32 százalékos részvétele mellett – közölte a település jegyzője vasárnap este az MTI-vel.

Kadocsa Izabella tájékoztatása szerint Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetéséért négy független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester, Bogár István is.

A Tatabánya szomszédságában található községben képviselő-testületet is választottak, a 6 helyért 25 független jelölt indult.

A településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását.

Nagyrécsén leváltották a polgármestert

A zalai Nagyrécsén májusban oszlatta fel magát a képviselő-testület, mert az országgyűlési választáson a Fidesz mellett kampányoló független polgármester, Várfalvi Tibor a felszólításuk ellenére sem mondott le tisztségéről.

A mintegy ezer választópolgárt számláló falu polgármesteri címéért most három független jelölt – a települést 2024 óta vezető Várfalvi Tibor, valamint Kotnyek József és Szegedi-Vajda Mónika – méreti meg magát. A hat képviselői helyre 19 független jelölt pályázik, az eddigi képviselők mindegyike szerepel közöttük, de a települést 2024-ig irányító polgármester is.

Az NVI oldala szerint vasárnapi választáson végül a függetlenként induló Szegedi-Vajda Mónika nyert 319 szavazattal. Várfai Tibor 288 szavazattal maradt alul, Kotnyek Józsefre pedig 4 voks érkezett. Szavazásra összesen 951-en voltak jogosultak, ebből 620-an mentek el voksolni.

Apcon leváltották a polgármestert

A Heves vármegyei Apcon a 2024-ben megválasztott testület májusban döntött a feloszlás mellett. A feloszlást kezdeményezők úgy fogalmaztak egy nyilvános, Juhász István polgármesternek címzett levélben, hogy „a képviselő-testület önfeloszlatásának kezdeményezése nem személyes konfliktusokból vagy a képviselő-testületen belüli együttműködés hiányából fakadt, és nem az ön személye ellen irányult”.

Juhász István polgármester az időközi választásra készült egyik kampányanyagában úgy vélekedett, hogy a képviselők „nyomós indok nélkül” kezdeményezték a testület feloszlását, „mindezzel több hónappal hátráltatva a falu vezetését az új kormány és az új országgyűlési képviselővel való kapcsolat kialakításában.”

A polgármester választást a függetlenként induló Gulics Norbert nyerte 314 szavazattal, Juhász István 295 szavazatot kapott.

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