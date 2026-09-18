Hamarosan eldől, elmozdítják-e pozíciójából az Integritás Hatóság hűtlen kezeléssel vádolt vezetőjét

A Központi Nyomozó Főügyészség júniusban emelt vádat Biró Ferenc ellen hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. Az ügyben a feltételezett vagyoni hátrány értéke eléri a 140 millió forintot. A vádemelést követően Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke munkáltatói jogkörében eljárva közigazgatási peres eljárást indított Biró jogviszonyának megszüntetésére. A vonatkozó jogszabály értelmében ugyanis az Integritás Hatóság (IH) elnökének felmentése kezdeményezhető, ha hivatali bűncselekménnyel összefüggő büntetőeljárás részesévé válik. Erre már a gyanúsítás is alapot adott volna, ám az ÁSZ elnöke megvárta a hivatalos vádemelést a lépéssel. Amennyiben a Fővárosi Törvényszék megalapozottnak találja a keresetet, megszünteti Biró Ferenc jogviszonyát. Az ítélet ellen fellebbezni a Kúriánál lehet majd.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

Jelentősen kiterjesztették az Integritás Hatóság jogkörét

Biró Ferenc tagadja az ellene felhozott vádakat, politikai lejárató akciónak tartja a büntetőeljárást és a hivatalvesztési pert is.

Ellenkérelmet nyújtottam be, mert az elmozdításomat célzó kereset ellentétes Magyarország helyreállítási tervével és veszélyezteti az EU-források hazahozatalát. Minden törvényes eszközt igénybe veszek, hogy a munkámat végezhessem, és hogy a hatóság jelentősen bővült feladatait zavartalanul elláthassa”

– nyilatkozta az IH elnöke a HVG-nek.

Az Integritás Hatóságot 2022-ben, az Európai Bizottság nyomására hozták létre az uniós forrásokkal kapcsolatos csalás és korrupció megelőzésére. A hatóság elnökének hivatalban maradása azonban komoly hullámokat vet, mivel az ellene folyó büntetőeljárás elhúzódhat. 2028-ig tartó mandátumának ideje alatt így folyamatosan támadhatóvá válik, mondván, egy korrupciós üggyel vádolt vezető őrködik az uniós pénzek felett.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az IH hatáskörét a közelmúltban jelentősen kiterjesztették – többek között az új képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzése terén –, és a Tisza-kormány is deklarálta, hogy egyetért a hatóság ajánlásainak többségével. A jogi eljárás kimenetele így alapjaiban határozhatja meg a hatóság jövőbeli működését és hitelességét.