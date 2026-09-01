Az iskolakezdés mellett a felújítások is nagy dugókat okozhatnak Budapesten

A fővárosban élők számára nem okozhat nagy meglepetést az, hogy szeptember elején az előző hónapokhoz képest megnő a forgalom Budapest útjain. Bár a városban nyáron is rengeteg helyen lehet álló kocsisorokba botlani, mégis az őszi szezon kezdete más, ilyenkor csúcsidőben még az amúgy szellősebb mellékutak és az „egérútnak” gondolt kis utcák is be tudnak dugulni. Bár a torlódások egy részét valóban az iskolakezdés okozza, vannak más okok is, ami ilyenkor extra kellemetlenséget tud okozni a Budapesten közlekedni vágyóknak, ezek pedig az útfelújítások. Ezért a legfontosabb, hogy ilyenkor mindenki időben induljon el, hogy elkerülhetőek legyenek a kellemetlenségek és különösen figyeljen az utakon, hogy elkerülhetőek legyenek a balesetek.
Egy város természetes része, hogy bizonyos időközönként fel kell újítani az útjait és ez alól Budapest sem kivétel, bár egyes várost vezetést kritizáló hangok szerint ezekből nem történt elég az elmúlt években. Ami viszont biztos, hogy az iskolakezdés alatt a főváros több fontos csomópontját is építik még, amelyekkel érdemes számolni reggel munkába menet.
Megújul a Mester utca
Bár a Mester utca nem tartozik a legforgalmasabb budapesti utak közé, a felújítása mégis sok belvárosban közlekedő reggelét tudja elrontani, ha nem számít rá. Az utca Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszának teljes körű rekonstrukciója 2026 májusában kezdődött és várhatóan egészen 2027 nyaráig eltart.
A felújítással megújul az útpálya, a járdák, a villamosmegállók, illetve forgalomtechnikai változtatásokat is eszközölnek, amelynek célja az átmenő autóforgalom csökkentése lesz.
A felújítás jelenleg jelenleg ott tart, hogy július 10-óta a Haller utca felől már nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába. A keresztutcák felől azonban továbbra is be lehet hajtani, és a célforgalom – vagyis az ingatlanok megközelítése – biztosított.
Tehát aki átvágna az utcán a körút irányába az csalódni fog.
Emellett az érintett szakaszon 30 km/órás sebességkorlátozás is érvényben van, mivel helyenként sávszűkítés és ideiglenes forgalomterelés van érvényben.
A BKK az autósoknak az Üllői út vagy a Soroksári út használatát javasolja alternatív útvonalként.
Újpesten is kocsisorokba lehet ütközni
A IV. kerületben jelenleg végzik az István út és a Pozsonyi utca felújítását, amely már egy sokkal jelentősebb építkezés és több ember is érint. A 2026 márciusában kezdődő projekt várhatóan 2027 tavaszára készül el. A beruházás a Görgey Artúr utca és a Madridi út közötti területet érinti, az István út és a Pozsonyi utca több szakaszával.
A felújítás alatt teljesen megújul az útpálya, több szakaszon új járdaburkolat készül, biztonságosabbá teszik a kisebb utcák kereszteződéseit, átalakítják a Tél utcai csomópontot és kerékpáros fejlesztéseket is végeznek.
A beruházásnak jelenleg a harmadik ütemben tart, amely július 13-án indult.
Az érintett szakaszon sávlezárásokra kell számítani, de a közlekedés folyamatos marad.
A felújítás alatt az egyes ütemekben külön-külön vagy a belső, vagy a külső sávokat zárják le, az ütemváltások idején további átmeneti forgalmi korlátozások is várhatók. A gyalogos- és kerékpáros átvezetések végig biztosítottak lesznek.
Déli körvasút és a Rákóczi híd
A Déli Körvasút fejlesztése a Kelenföldi és a Ferencvárosi pályaudvar közötti vasútvonal kapacitásának jelentős bővítését célozza. A meglévő két vágányt átépítik és új harmadik vágány épül, egyes szakaszokon pedig negyedik vágány is készül. A vágányok és a kapcsolódó infrastruktúra építése miatt a szakaszon jelentősen korlátozták a személyvonatok forgalmát, a legtöbb vonat csak kelenfldig közlekedik, emellett a közlekedő vonatok menetideje is megnőtt.
A felújítás azonban nem csak a vonattal közlekedőket érinti, hanem az autósokat is.
A Rákóczi híd pesti oldalán most egy újabb munkafázis miatt van forgalomkorlátozás. 2026. augusztus 24-től várhatóan hat hétre lezárták, illetve szakaszosan korlátozzák a Buda felől érkező, Soroksár felé vezető lehajtót. A lezárásra a vasúti pálya vízelvezetési rendszerének kiépítése miatt van szükség.
A lehajtón a sávokat a kivitelezés ütemének megfelelően, szakaszosan zárják le, ezért főként a reggeli és délutáni csúcsidőszakban lehet torlódásokra és hosszabb menetidőre számítani.
Bár a hídon való közlekedést csak pár hétre korlátozza a Déli Körvasút építése a vonattal közlekedők már nem ilyen szerencsések, a felújítás miatti korlátozások ugyanis várhatóan 2027 év végéig biztosan kitartanak majd.