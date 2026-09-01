Az iskolakezdés mellett a felújítások is nagy dugókat okozhatnak Budapesten

A fővárosban élők számára nem okozhat nagy meglepetést az, hogy szeptember elején az előző hónapokhoz képest megnő a forgalom Budapest útjain. Bár a városban nyáron is rengeteg helyen lehet álló kocsisorokba botlani, mégis az őszi szezon kezdete más, ilyenkor csúcsidőben még az amúgy szellősebb mellékutak és az „egérútnak” gondolt kis utcák is be tudnak dugulni. Bár a torlódások egy részét valóban az iskolakezdés okozza, vannak más okok is, ami ilyenkor extra kellemetlenséget tud okozni a Budapesten közlekedni vágyóknak, ezek pedig az útfelújítások. Ezért a legfontosabb, hogy ilyenkor mindenki időben induljon el, hogy elkerülhetőek legyenek a kellemetlenségek és különösen figyeljen az utakon, hogy elkerülhetőek legyenek a balesetek.

Az iskolakezdés és a felújítások is dugókat okoznak a fővárosban szeptember elején Fotó: Ladóczki Balázs

Egy város természetes része, hogy bizonyos időközönként fel kell újítani az útjait és ez alól Budapest sem kivétel, bár egyes várost vezetést kritizáló hangok szerint ezekből nem történt elég az elmúlt években. Ami viszont biztos, hogy az iskolakezdés alatt a főváros több fontos csomópontját is építik még, amelyekkel érdemes számolni reggel munkába menet.

Megújul a Mester utca

Bár a Mester utca nem tartozik a legforgalmasabb budapesti utak közé, a felújítása mégis sok belvárosban közlekedő reggelét tudja elrontani, ha nem számít rá. Az utca Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszának teljes körű rekonstrukciója 2026 májusában kezdődött és várhatóan egészen 2027 nyaráig eltart.

A felújítással megújul az útpálya, a járdák, a villamosmegállók, illetve forgalomtechnikai változtatásokat is eszközölnek, amelynek célja az átmenő autóforgalom csökkentése lesz.

A felújítás jelenleg jelenleg ott tart, hogy július 10-óta a Haller utca felől már nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába. A keresztutcák felől azonban továbbra is be lehet hajtani, és a célforgalom – vagyis az ingatlanok megközelítése – biztosított.

Tehát aki átvágna az utcán a körút irányába az csalódni fog.

Emellett az érintett szakaszon 30 km/órás sebességkorlátozás is érvényben van, mivel helyenként sávszűkítés és ideiglenes forgalomterelés van érvényben.