Több családtól is jogellenesen vonták meg a családi pótlékot, emiatt az iskolakezdési támogatást sem kapják meg

A Társaság a Szabadságjogokért szerint több ügyfelüknél jogellenesen szüneteltették a családi pótlékot annak ellenére, hogy a szülők igazolták gyermekük hiányzásait. A jogvédő szervezet szerint az érintetteknek ráadásul az utólagos kifizetés is problémát okozhat, miközben a kieső támogatás miatt az iskolakezdési támogatás első részletétől is eleshetnek.

A TASZ szerint több családnál jogellenesen szüneteltették a családi pótlék folyósítását, ami az iskolakezdési támogatásra való jogosultságukat is érintheti

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A családi pótlék folyósítása az iskolakezdési támogatás feltétele

A TASZ jogsegélyszolgálatának vezetője, Szabó Attila arról beszélt, hogy több olyan esettel találkoztak, amikor a szülők megfelelően igazolták gyermekük hiányzásait, a nyilvántartásban mégis 50 óránál több igazolatlan hiányzás szerepelt. Ennek következtében a családi pótlék folyósítását szüneteltették.

A probléma azért különösen súlyos, mert a TASZ szerint több esetben később egyértelművé vált, hogy az érintett szülőknek volt igazuk, vagyis a támogatást jogellenesen vonták meg tőlük.

A jogvédő szervezet szerint ugyanakkor az ügy ezzel nem feltétlenül rendeződött. A Magyar Államkincstártól azt a tájékoztatást kapták, hogy nincs kidolgozott eljárás arra, miként fizessék ki utólag azokat a hónapokat, amelyekre a családoknak jogosan járt volna a támogatás. Ez azt jelentheti, hogy az érintett családok akkor is elveszíthetnek több havi családi pótlékot, ha később bebizonyosodik, hogy a megvonás jogellenes volt.

Miért lehet megvonni a családi pótlékot?

A szabályozás szerint az iskolai hiányzásoknak közvetlen hatásuk lehet a családi pótlék folyósítására.

Ha egy tanköteles gyermek igazolatlan hiányzásai elérik az 50 órát, a támogatás folyósítását három hónapra szüneteltethetik.

Ezt követően újra megvizsgálják a gyermek hiányzásait. Ha a következő három hónapban az igazolatlan hiányzások száma meghaladja az öt órát, újabb három hónapra szüneteltethető a családi pótlék. A szabály célja az iskolakerülés visszaszorítása: a rendszer azzal próbálja ösztönözni a szülőket, hogy gyermekük rendszeresen járjon iskolába.

A TASZ azonban vitatja ennek a szabályozásnak a társadalmi hatását. Szabó Attila szerint a rendelkezés elsősorban a nehéz körülmények között élő családokat sújthatja, mert a magas hiányzásszám mögött szerinte nem minden esetben iskolakerülés állhat. Példaként a betegséget, a nehéz családi körülményeket és a közlekedési problémákat említette.