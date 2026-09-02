Több családtól is jogellenesen vonták meg a családi pótlékot, emiatt az iskolakezdési támogatást sem kapják meg

A Társaság a Szabadságjogokért szerint több ügyfelüknél jogellenesen szüneteltették a családi pótlékot annak ellenére, hogy a szülők igazolták gyermekük hiányzásait. A jogvédő szervezet szerint az érintetteknek ráadásul az utólagos kifizetés is problémát okozhat, miközben a kieső támogatás miatt az iskolakezdési támogatás első részletétől is eleshetnek.
A családi pótlék folyósítása az iskolakezdési támogatás feltétele
A TASZ jogsegélyszolgálatának vezetője, Szabó Attila arról beszélt, hogy több olyan esettel találkoztak, amikor a szülők megfelelően igazolták gyermekük hiányzásait, a nyilvántartásban mégis 50 óránál több igazolatlan hiányzás szerepelt. Ennek következtében a családi pótlék folyósítását szüneteltették.
A probléma azért különösen súlyos, mert a TASZ szerint több esetben később egyértelművé vált, hogy az érintett szülőknek volt igazuk, vagyis a támogatást jogellenesen vonták meg tőlük.
A jogvédő szervezet szerint ugyanakkor az ügy ezzel nem feltétlenül rendeződött. A Magyar Államkincstártól azt a tájékoztatást kapták, hogy nincs kidolgozott eljárás arra, miként fizessék ki utólag azokat a hónapokat, amelyekre a családoknak jogosan járt volna a támogatás. Ez azt jelentheti, hogy az érintett családok akkor is elveszíthetnek több havi családi pótlékot, ha később bebizonyosodik, hogy a megvonás jogellenes volt.
Miért lehet megvonni a családi pótlékot?
A szabályozás szerint az iskolai hiányzásoknak közvetlen hatásuk lehet a családi pótlék folyósítására.
Ha egy tanköteles gyermek igazolatlan hiányzásai elérik az 50 órát, a támogatás folyósítását három hónapra szüneteltethetik.
Ezt követően újra megvizsgálják a gyermek hiányzásait. Ha a következő három hónapban az igazolatlan hiányzások száma meghaladja az öt órát, újabb három hónapra szüneteltethető a családi pótlék. A szabály célja az iskolakerülés visszaszorítása: a rendszer azzal próbálja ösztönözni a szülőket, hogy gyermekük rendszeresen járjon iskolába.
A TASZ azonban vitatja ennek a szabályozásnak a társadalmi hatását. Szabó Attila szerint a rendelkezés elsősorban a nehéz körülmények között élő családokat sújthatja, mert a magas hiányzásszám mögött szerinte nem minden esetben iskolakerülés állhat. Példaként a betegséget, a nehéz családi körülményeket és a közlekedési problémákat említette.
Az 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás is veszélybe kerülhet
A történet újabb fordulatát az jelenti, hogy az idén bevezetett 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás egyik jogosultsági feltétele szintén kapcsolódik a családi pótlékhoz. A támogatás két részletben jár: az első 50 ezer forintot augusztusban kapták meg az arra jogosult családok, a második 50 ezer forintos részletet pedig később folyósítják. A támogatás mintegy 400 ezer gyermek családját érintheti. A probléma azoknál a családoknál merülhet fel, amelyeknek augusztusban azért nem volt folyósított családi pótlékuk, mert azt korábban szüneteltették.
Ha ugyanis a nyilvántartás szerint augusztusban nem voltak jogosultak a családi pótlékra, akkor az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletére sem feltétlenül jogosultak - még akkor sem, ha a TASZ szerint valójában jogellenesen vonták meg tőlük az alapellátást.
Vagyis egy hibás vagy vitatott adminisztrációs döntésnek két pénzügyi következménye is lehet: a család elveszítheti a családi pótlékot, majd emiatt az iskolakezdési támogatás első részletét is.
A második 50 ezer forintról sincs még egyértelmű válasz
A TASZ szerint egyelőre az sem tisztázott, hogy azok a családok, amelyek a jogellenesen megvont családi pótlék miatt nem kapták meg az első 50 ezer forintos támogatást, később hozzájuthatnak-e ehhez az összeghez. Szintén kérdéses, hogy a második 50 ezer forintos részlet esetében milyen jogosultsági feltételeket vesznek majd figyelembe. A jogsegélyszolgálat vezetője szerint egyelőre nem tudni, ezt is az augusztusi állapothoz kötik-e.